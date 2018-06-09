美軍參演漢光議題 軍方審慎看待

2018-06-09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國參議院軍事委員會通過的二○一九財年「國防授權法案」，以參院意見表示，美軍應參加我國漢光演習等軍演。事實上，我方實施漢光電腦兵推時，美方都由退役將領率顧問團來台提供意見。軍方人士昨認為，如顧問團團長升級為現役將領，甚至美台聯訓，更有助於美方了解我軍戰訓現況。

對於未來美軍直接參加漢光演習的可能性，軍方人士表示，我國當然樂見和美方有更深度的軍事交流，但目前光是派退役將領率團觀摩漢光演習，台美雙方已相當低調，避免引發太多關注，如美方派現役官員，可能引發國際反應，效應有待觀察。況且此案仍為美國參議院的意見，縱使兩院協商出最終法案，並經美國總統川普簽署，也需看美方執行程度，因此軍方仍審慎看待此事。

軍方人士表示，就成效而言，美國現役將領率團觀摩漢光演習，甚至美軍派部隊和國軍協同演訓，當然有助於美方更了解我國軍事戰訓現況，也有機會讓我軍吸收更多新知。但具體成效、美軍可參與哪些項目的演訓等，現在都言之過早。

民進黨立委王定宇表示，從去年度的美國國防授權法提及兩國高階軍事官員互訪、今年度提及美國政府應評估兩國軍艦互泊可行性，再加上明年度參院要求雙方軍演交流，都代表台灣在美國「印太戰略」之中，扮演重要角色。