史國國王：台灣是我的第二個家

2018-06-09

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣與布吉納法索斷交後，史瓦帝尼王國成為我在非洲唯一友邦。蔡英文總統昨以隆重軍禮歡迎率團訪台的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，總統在會晤國王時強調，台灣的國際參與雖然很困難，但「孤立主義」從來都不在考慮之中，「我們不做惡質的金錢外交競逐，但也不會自絕於國際社會」。

史王：讓國際了解台灣貢獻

恩史瓦帝三世說，「台灣可以說是我的第二個家」，儘管台灣的國際參與受到限制，但不論未來面臨何種挑戰，史瓦帝尼一定會繼續支持台灣，讓國際社會了解台灣的傑出貢獻。

蔡總統在總統府前廣場以軍禮歡迎訪賓時指出，台灣的國際參與，史瓦帝尼為我方發聲從不缺席，不管是去年九月聯合國大會或上個月世界衛生大會，都有史瓦帝尼為台灣仗義執言，她要表達感謝，期待未來能以合作貿易方式互惠互助，持續深化兩國邦誼。

恩史瓦帝三世表示，蔡總統四月親自出席史國雙五十慶典，此舉讓他們更加篤定要強化兩國雙邊關係，他並表明非常支持蔡總統的新南向政策，期盼能夠參與，特別是這項政策以「人」為本，能讓東協國家更加了解台灣，也能讓撒哈拉以南國家更了解台灣。

兩人隨後入府晤談，蔡總統表示，聽聞史國爭取到二○二○年非洲聯盟峰會的主辦權，史瓦帝尼已躍升非洲具有影響力的國家之一。恩史瓦帝三世則指這場峰會需要飯店、國際會議中心等設施，很感謝台灣對部分計畫提供協助。

蔡總統中午並以國宴款待國王與王妃一行，總統表示，九月六日是台灣和史瓦帝尼建交滿五十週年。今年也是國王五十歲生日、史瓦帝尼獨立五十週年，恩史瓦帝三世國王是第十七次來訪，對台灣非常熟悉，相信對他來說，台灣不只是國際上的盟友，也是一個充滿回憶的國家，她期待兩國能夠不斷強化彼此的連結。

恩史瓦帝三世表示，他非常期待未來有一天台灣能夠參與國際社會，在農業、醫療、ICT、教育等領域，貢獻並分享台灣的專業，史瓦帝尼會永遠支持台灣的國際參與，對國際社會有所貢獻。