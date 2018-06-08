退場第3間 高美醫專停辦

2018-06-08

〔記者林曉雲、吳柏軒、黃佳琳／綜合報導〕不敵少子化衝擊，又有兩間大專校院確定全面停招！高美醫護管理專科學校確定八月起停辦，所有學生將於六月底前轉學他校，亞太創意技術學院則將全面停招。教育部坦言，目前另有八校被列入轉型輔導名單，而未來十年內估計大專入學新生人數將再減少九萬多人，恐有更多大專將因招生不足面臨轉型或退場。

亞太技術學院 全面停招

近年轉型退場的大專校院包括高鳳技院、永達技院、興國管理學院，高鳳轉型為崇華國小，興國由中信金接手改名為中信金融管理學院。教育部昨再宣布，高美醫專自一○七學年、八月一日起停招停辦，是由董事會主動提出。

教育部技職司長楊玉惠表示，高美醫專全校學生五六四人，扣除六月畢業人數，剩四○七人，教育部四月起已陸續協調鄰近學校轉介安置，預計六月卅日前完成所有學生轉學安置；並要求安置學校就學分採認、課業轉銜輔導、通勤及住宿協助等提供輔導協助。

至於教職員工，高美有二十位專任教師，目前未積欠薪資，教育部亦已要求該校應依法辦理資遣及離退；也希望鄰近學校能延聘該校優質師資任教，目前已有八位教職員轉他校任職。

高美407生 月底完成安置

高美醫專董事長鍾紹和無奈地說，辦學須要投入很多心力，教育更是重責大任，停辦後學校雖然無須再承擔每年數百萬元虧損，但仍感慨偏遠地區學子的求學權益受影響；校方表示，董事會曾討論要將學校轉型為長照機構，但因法規仍未通過，尚未有定論。

此外，兩年前由怡盛集團接手的亞太技術學院，董事長、校長卻都於近期辭職，教育部表示，八月新學年將全面停招，教育部未核給任何招生名額，但因學校董事會對於學校後續要停辦或轉型還未確定，教育部先前已強制要求亞太須將校產信託、不能隨意變更轉移。

楊玉惠表示，亞太技院到六月畢業生離校之後，約還有三百名在校生，依學生意願，可選擇轉學他校或留在亞太直到畢業；至於師資部分，如學校無經費開課，將以轉型退場基金補助開課鐘點費，以維護學生受教權益。