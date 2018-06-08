尋善終 台灣安樂死仍未合法

2018-06-08

病人自主權利法明年上路 末期患者可預立醫療決定

〔記者吳亮儀／台北報導〕前體育主播傅達仁因癌末病重，自言「生不如死」，前往瑞士進行「安樂死」引發社會議論。衛福部官員昨強調，「病人自主權利法」將在明年一月六日上路，癌末和重大疾病末期患者可預立醫療決定，自主決定是否要終止、撤除或不施行急救及維生醫療；至於安樂死議題因牽涉刑法和社會接受度，短時間內「暫不討論」。

我國目前已有「安寧緩和醫療條例」，癌症末期患者和重大疾病末期患者適用，醫師可依患者預立的醫療決定，終止、撤除或不施行急救及維生醫療。

而「病主法」新增四類患者適用，包括於不可逆的昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智和極難忍受的重病等，但民眾要在生前意識清楚時做「預立醫療照護諮商」，並在健保卡上註記。

意識清楚時做諮商 需健保卡註記

衛福部醫事司長石崇良昨表示，安寧緩和醫療條例已經可讓末期患者選擇拒絕無效延長生命，明年將上路的「病主法」則擴及更多適用對象，應該先實施一段時間後，才來討論有什麼需求仍無法滿足，很確定暫時不會討論安樂死。

石崇良說，安寧緩和醫療條例和「病主法」的核心意義都在於「不刻意延長生命」、讓民眾保有善終權。安樂死議題則恐牽涉到協助他人自殺，涉及刑法殺人罪，除了適法性，目前缺乏社會共識也是無法推動安樂死立法的最主要原因。

去年衛福部已委託七家醫院試辦「預立醫療照護諮商」，包括台北市立聯合醫院、台大醫院、彰化基督教醫院、衛福部南投醫院、雲林若瑟醫院、台南奇美醫院、台東馬偕醫院。

醫改會去年調查則發現，已提供安寧療護的八十二家醫院中，僅卅七家考慮提供「預立醫療照護諮商」，未來民眾想要做「預立醫療照護諮商」也必須付費，不會無償提供。

石崇良說，「免費的東西都是最浪費的」，有價值的東西要收費才合理，民眾要做預立醫療照護諮商更應慎重看待，衛福部也會投入公共預算推廣。

至於預立醫療照護諮商需花費多少錢？石崇良表示，外傳的兩千元、四千元都未定案，會由各醫院核定價格後彙報給各縣市衛生局，同意後才能收費。他也保證，各縣市一定有一家以上的醫院能提供預立醫療照護諮商。