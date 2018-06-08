打完最後一仗 傅達仁「安樂」辭世

2018-06-08

家人陪伴「平安無憾」 享壽85歲

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深媒體人傅達仁昨在瑞士安樂死機構「尊嚴（Dignitas）」協助下，服下管制麻醉劑陷入昏迷後離世，享壽八十五歲。傅達仁最後以一貫黑西裝現身，衣服上別著紀念父親傅忠貴的中華民國抗戰七十年勝利徽章，他安樂死之前指出，家人都在旁陪伴，他「平安無憾」，期盼以自身案例為例，呼籲政府與社會能正視相關議題，加速推動台灣安樂死法案。

盼以自身案例

籲大眾正視安樂死議題

傅達仁踏入「尊嚴」前一小時，更新了兩次個人臉書，彷彿憶起人生過往跑馬燈，看得出感慨萬千。他除了感念乾兒子李恕權及時趕到瑞士，送他最後一程之外，也因李敖的兒子李戡傳給他問候的訊息，想起過去和李敖曾因「撞臉」被誤認的往事。

死前更新兩次臉書

彷彿追憶人生跑馬燈

傅達仁去年赴瑞士尋求安樂死「綠燈」資格，之後八度延宕安樂死計畫，五月卅日再抵達瑞士，重啟綠燈權。他當時表示：「多活了三個月，仗已打完，安樂死是一定要做的，每天痛得要死！」鐵了心不回頭。

他為了想「尊嚴而死」，花費約三百萬元，包括兩趟全家機票、旅費及機構諮詢、喪葬事宜等。

已多活3個月

這次鐵了心不回頭

依據該機構的安樂死步驟，病患必須先服用抗暈止吐劑，過半小時，等胃部適應，再將麻醉劑溶於水中喝下，因它的味道苦澀，病患會吃巧克力或其他飲料舒緩味覺，約兩至五分鐘進入昏睡狀態，最短十分鐘、最長數小時就會因為呼吸系統癱瘓過世，最後再待驗屍確認死亡。

由病患自行服藥

瑞士警方與醫生都在場

其實瑞士對於主動協助安樂死尚未合法，「尊嚴」等機構皆強調自己是「協助／陪伴自殺」，也就是「輔助性自殺」，由醫師提供藥物，病患需有清楚意識且能自行吞嚥服藥；整個執行過程都有瑞士警方、醫生在場，待病患死亡之後，會將遺體送到火葬場，或交由家屬處理。

據指出，傅達仁一家人昨天傍晚六點四十五分左右抵達「尊嚴」，約莫晚間七點半左右，妻子出面哽咽證實：「傅達仁（台灣時間晚間六點五十八分）已沒呼吸心跳，離開這個世界。」

傅達仁早年切除一半的胃、摘除膽囊，又因膽管阻塞無法開刀，只能裝支架和不斷打消炎藥、抗生素壓抑高燒，身心俱疲，從二○一六年底便開始上書總統蔡英文，呼籲立法院通過安樂死法案；去年十月他確診胰臟癌末期，十一月赴瑞士取得安樂死「綠燈」資格，期間仍挺著病體，不斷為安樂死合法化奔走。