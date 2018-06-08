反空機降操演 納編民力殲敵

2018-06-08

肯定國軍漢光演習表現 總統：建軍須「實」

〔記者涂鉅旻、蔡宗憲／綜合報導〕「漢光卅四號」演習重頭戲「聯合反空機降作戰演練」昨在台中清泉崗基地登場，軍方出動四千一百餘名官兵、一千五百餘件軍備，展現我國因應敵軍破壞、佔據機場與重要設施，以及傘兵空降的反制作為。值得注意的是，此次演習可見民間無人機、營造業者，藉此驗證戰時整合、運用民間資源能力。

F-16戰機復飛 扮演假想敵

由於清泉崗基地毗鄰台中航空站，因此「聯合反空機降作戰演練」採「實兵不實彈」方式，僅使用熱焰彈、煙霧彈、震撼彈等模擬戰場情境。根據國防部演訓想定，扮演假想敵的F-16戰機對清泉崗基地進行轟炸，隸屬空軍第三聯隊的IDF經國號戰機隨即起飛，愛國者飛彈等防空飛彈發射車也分批撤離、架設迎敵，防守軍化學兵排出動九輛發煙車製造煙幕，阻止敵方空降，並為國軍爭取跑道修復的時機。

國軍昨出動九架次C-130運輸機擔任假想敵，除搭載多名傘兵，亦空投物資、悍馬車，協同直升機滲透清泉崗基地。防衛軍除以防空飛彈、火砲迎敵，亦協同陸軍航特部攻擊直升機、機步特遣隊的M60A3戰車、雲豹裝甲車、步兵等，圍殲入侵敵軍。

兩架空勤紅鷹 架上機槍參演

「聯合反空機降作戰演練」也測試民間資源投入實戰及跨單位合作成效，除徵召民間無人機，與國軍紅雀無人機一同肩負偵蒐工作外，亦協同民間營造業者機具，修補遭敵人轟炸的機場跑道。軍方移撥內政部空勤總隊的UH-60M「紅鷹」直升機，這次也納編兩架支援演訓，架上機槍搭載特戰官兵收復機場。

總統蔡英文昨全程觀看演訓，並對演訓成果相當肯定。總統發表演說表示，國防建軍務必建立在「實」這個字上，確實演練與檢討，才能建立精實戰力，並確保國家安全，她有信心，國軍絕對可以達到「防衛固守、重層嚇阻」的戰略目標。

總統表示，為了達成國軍求「實」的目標，她上個月在蘇澳海軍基地，測試海軍快速反應戰力，三日前在九鵬基地，檢視空防縱深與防禦能量。昨到空軍清泉崗基地，則是觀察國軍如何透過軍、民力整合，以及三軍聯合作戰，確保基地的安全。

由於空軍花蓮基地第五聯隊F-16戰機飛官吳彥霆少校四日駕機失事殉職，空軍停止該聯隊任務。昨參與演習的廿架次F-16戰機，皆由嘉義基地的第四聯隊派遣。

兩棲特遣隊 加祿堂破曉突擊

此外，海軍司令部昨清晨六點在屏東加祿堂海灘，進行聯合登陸作戰操演。陸戰旅及海、空兵力編成聯合兩棲特遣部隊，利用破曉時分，模擬共軍實施兩棲突擊作戰，以突擊橡皮艇及AAV7載具編成突擊舟波，並在海、空軍掩護下，迅速控領海灘附近要點，建立灘頭陣地。