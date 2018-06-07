搭棚防曬吹電風 千斤南瓜王 挑戰亞洲紀錄

2018-06-07

千斤南瓜王挑戰亞洲紀錄！南投信義鄉知名高山嚮導、也是農友的全蔣清，去年開始栽種美國大南瓜，以834台斤成績拿下全國亞軍，與864台斤的冠軍失之交臂，今年他再接再厲，甚至用睡袋、電風扇細心呵護（左上圖），防止外皮損傷、龜裂潰爛，目前「南瓜王」重量估已破1000台斤，除有望在6月23日於新北淡水的全國比賽爭奪冠軍，更有機會打破日本保持的900多斤亞洲紀錄。

全蔣清說，大南瓜每天增加30斤，加上天氣晴朗利於生長，有信心能奪下好成績。（記者劉濱銓）