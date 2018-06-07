陳美伶：再簡化外資審核程序

2018-06-07

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會主委陳美伶昨代表政府接受美國商會遞交「二○一八台灣白皮書」，她表示，政府各單位將從進一步簡化外資審核程序、穩定電力供應、提升法規透明等著手，國發會持續扮演溝通橋樑，共同打造台灣成為一個更友善的企業營運環境。

首先，在確保政府機關擁抱創新精神方面，陳美伶說，美商會感受到台灣中階文官保守、缺乏彈性，與文官體系過去強調依法行政有關，未來將會從鼓勵首長有承擔做起，行政院長賴清德也一直強調小國要有彈性及機動性，上行下效，相信會逐步看到效果。

其次，對於美商會希望符合一定薪資條件的監督管理人員、責任制專業人員可以適用責任制，國發會已彙整國內外商會訴求，並向勞動部提案，將由勞動部審慎研議。

有關電力部分，經濟部在需求面持續擴大需量反應措施，供給面則強化機組定期維修，同時確保新設機組如期商轉，以穩定電力供應，達成二○一九年起備用容量率十五％、備轉容量率十％的目標；同時透過電價公式維持電價合理化，並設立電價穩定準備，以降低電價波動對物價的影響。

此外，美商會盼能打造友善ＰＥ（私募基金）的投資環境，陳美伶說，台灣因為有中資問題，投審會過去審理外人投資案件較為審慎，為進一步簡化審核程序，目前研擬「外國人投資條例」與「華僑回國投資條例」修法，將從「事前核准」改為「原則事後申報，例外事前核准」。

國發會另表示，自二○一六年十月起，各機關法規命令草案原則須公告六十天，實施後預告達六十日的比例已逐漸提升，目前約七成符合規定；另外，國發會已修正「公共政策網路參與實施要點」，持續提升法規透明與回應民眾意見品質。