勿將私募當禿鷹 外資自會歸隊

2018-06-07

〔記者羅倩宜／台北報導〕台北美國商會會長章錦華昨表示，台灣近年來ＦＤＩ（外資直接投資）低迷，原因之一是對私募基金不友善；「台灣瀰漫一個氛圍，認為私募就是禿鷹，其實國際大型私募通常很健全」。他說，經過幾年的投資停滯，不少國際私募基金近期已有幾個投資案在台試水溫，若獲得正面回應，應可吸引資金回籠。

章錦華說，雖沒有明確行之於文的門檻，但是私募的感受是主管機關第一個反應總是先拒絕，相形之下，日本、南韓、香港都在積極向私募招手。

報告指出，近年流入亞洲的新投資，主要有兩個來源，一是中國，而台灣對中資的態度較為謹慎，「箇中政治因素可以理解」；另一來源就是國際大型私募基金，可惜過去私募在台灣的經驗並不好，例如凱雷投資東森、ＫＫＲ收購國巨、摩根士丹利入股中嘉等案，都樹立了一個形象，「台灣並不歡迎外資，或者投資或出場過程都困難重重」。

美國商會執行長傅維廉表示，整個社會的氛圍，似乎認為私募就等於禿鷹，這是一種刻板印象，事實上不少對台灣有興趣的大型私募，都很健全；他表示，政府對私募的審核太過冗長，拒絕或退件也未說明原因，讓私募無從補件或改進。

美商認為，國際大型私募通常具有高知名度，外界卻對私募普遍不信任，是落伍錯誤的觀念；根據其他國家經驗，私募介入，不僅可提高被投資公司的市場關注度，也可改善公司治理，甚至更有能力打入國際市場。