廢核減排 美商會憂綠能不足

2018-06-07

7年再生能源發電量達2成

應提更詳細計畫

〔記者羅倩宜／台北報導〕對於政府的能源政策，美商及歐商出現意見分歧。美商會對綠能持保留態度，直言「二○二五年廢核並大量減排的目標，讓外資很不安」，短短七年再生能源要達到發電量兩成，難度頗高，呼籲政府提出更詳細的計畫及說明，讓外資安心。

不過，歐洲商會上週在「台灣能源轉型報告」指出，綠能腳步要加快；去年底歐商發布二○一八建議書也直指，太陽能進度仍落後近四成。此外，離岸風電第一階段得標的歐洲廠商沃旭也自行做民調，宣稱台灣有八十九％民意認同百分百綠能。

須確定電力充足、價格穩定

美商會昨發表白皮書指出，外商來台投資之前，必須百分百確定電力充足且價格穩定，「坦白說，二○二五年的廢核並減排目標，讓企業規劃人員相當不安」；距離目標只剩七年，風力和太陽能的裝置容量要達兩成，美商認為是很艱鉅的任務。

此外，政府不僅廢核，也要減排，就必須降低燃煤，提高天然氣發電，未來更依賴進口天然氣，已是一大風險；還要建立第三座液化天然氣接收站，至今沒找到合適的地點。

美商會支持政府的風電及太陽能目標，但根據其他國家經驗，太倉促轉型大量採用再生能源，會提高供電成本，讓產業用電大戶擔憂。

白皮書提出五項建議，包括：一、先審慎評估燃氣占發電五成時，一旦進口天然氣因惡劣天候或軍事封鎖而中斷將如何因應？二、建置足夠的基礎備用發電容量，以便兩成再生能源出現供給不穩定時隨時補上。三、二○二五年之前的廢核轉型期，須有完整的缺電備援計畫（如核電備用）。四、負責任地評估石化燃料造成的PM2.5空污，如何影響國民健康。五、全國各地發電更均衡，以降低如八一五大停電時的電力分配風險。

美商會認為，政府既已提出能源目標，就要有可行的藍圖，並增加政府採購彈性，另培養更多民間力量參與能源相關的公共建設。