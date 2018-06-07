美商會：修勞基法 放寬白領專業限制

2018-06-07

〔記者羅倩宜、李雅雯／台北報導〕勞基法雖然再度修法通過，但不論內資或外資企業，仍覺得法令缺乏彈性。美國商會昨發表白皮書，認為現行勞基法包括工時紀錄、白領打卡規範等，「都不符合知識經濟時代的勞雇需求」，建議再修勞基法，擴增特定責任制；勞動部回應，將在兼顧勞資雙方權益下審慎研議。

勞基法再修法於今年一月通過、三月上路，但美商會認為新版修法做得不夠，美商會最在意的是白領勞工的部分，尤其勞基法第八十四條之一的適用範圍。白皮書指出，勞基法三十條規範工時及加班費，修法後雖在八十四條規範「專業人員或管理階層可不受第三十條限制」，但主管機關卻對「不受限」的適用行業及範圍採嚴格解釋，導致很多白領勞工被綁手綁腳。

美商會會長章錦華表示，勞基法再修訂版思維仍停留在「規範生產線勞工」，例如每日固定工時紀錄，「這不適合白領階級，因為許多專業人士既沒有固定上下班時間、也不在定點工作」，且對雇主來說，這類白領員工的價值在於績效而非工時。

美商會強調，白領勞工的工作條件必須更有彈性，才能達到雇主期待的創意和創新，建議勞基法進一步修訂，充分反映藍領和白領的需求差異，或至少要區分出薪資某一等級以上的員工可不受三十條的限制。

勞動部政務次長施克和說明，勞基法第八十四條之一（俗稱責任制）是「申請制」，目前尚未收到美商會的任何申請送件。

勞動部指出，對於責任制適用對象，勞雇雙方可不受「每日正常工時不得超過八小時、每週不得超過四十小時」的限制，例假日及休假可不受「每七日應休一日、應放假日於當日放假規定」的限制，但並非指工時毫無限制或全然沒有例休假，雇主仍應依法具備勞工出勤紀錄。