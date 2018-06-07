2018-06-07

記者鄒景雯／特稿

中國是個大林子，再怎麼封閉唱和，總是會出幾個冷眼直觀的角色，看到國共兩黨為了在兩岸度小月之際，硬是搭起「海峽論壇」的台子，勉強合奏了一中、反台獨的章節，就難免會讓人想起解放軍退役少將朱成虎的務實。

這個時候倒帶朱成虎在二月間的批評，之所以特別有意思，是因為國民黨人真是如此的入戲，所創造的巨大回聲效果。朱成虎是這樣說的：今天的國民黨已經不是昨日的國民黨，「一個中國」的原則在他們腦子裡已經蕩然無存，中華民族的統一問題也蕩然無存，「說句不好聽的，國民黨一些人來到大陸說主張統一，那都是騙吃騙喝，因為國民黨內主流不是這樣。這個東西我們要看清楚。」

連朱成虎都看得清楚，如果中國國台辦主任劉結一看不清楚，全國政協主席汪洋會看不清楚？作為一度曾經被視為是與李克強相提並論的總理儲備人選，他當然不是省油的燈。既然知道國民黨一些人到中國去主張統一，是去騙吃騙喝的，依舊要擺出三牲素果，給這些人去打個政治牙祭，原因無他，正是共產黨政權自己也需要，在心理需求上，兩岸之間這臍帶斷不得，就是虛構的也挺療癒，說穿了就是中國人千年傳統的面子文化，於是在願打願挨之下，「海峽論壇」就這麼自愚愚人起來。

連朱成虎都知道統一不是國民黨內的主流，那麼國民黨副主席帶隊到對岸去，以「一家人」超越「一家親」，國民黨圖的又是什麼？這些成員的目的複雜不一，不外血統上的民族主義、現實上的利益管道要維繫，還有就是向國內選民證明：國民黨才有能力與共產黨周旋。

對於台灣二三○○萬人來說，可以用兩種角度看待這種行為，第一個是輕鬆一點，就把國民黨當作台灣的二手，也就是軟的一手，讓他們發揮特長，去貼貼笑臉、討討歡心，反正在台灣是個舉手舉不過的在野黨，讓他們發揮一些剩餘價值，並無大礙；第二個是清醒一點，舞台上的丑角，可以添笑鬧，但是不能、也無法撐起整場莊嚴敘事，他們說不出台灣的真實內心劇情，因此絕不是主場，更非好的投票對象。

這兩點把握住了，天要下雨，攔不住，就讓他們去吧！