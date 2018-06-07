汪洋批民進黨縱容去中 陸委會：兩岸融合如緣木求魚

2018-06-07

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國主辦的「海峽論壇」昨在廈門召開，中國全國政協主席汪洋致詞時重申「一中與反獨」，並批評民進黨當局放任縱容「去中國化」，阻撓限制兩岸交流合作。陸委會昨反擊指出，「中共無法理解台灣民主多元，兩岸融合如緣木求魚。」

汪洋在論壇召開前，與國民黨副主席郝龍斌會面時指出，兩岸的政治僵局還在持續，制度化溝通交流和協商機制已經「被迫中斷」，兩岸關係何去何從，令人十分關注。

汪洋稍後於大會致詞時，嚴詞批評台獨，他認為，當前兩岸官方交流停滯，是二○一六年台灣政黨輪替後，「民進黨當局放任縱容去中國化，阻撓限制兩岸交流合作，極少數台獨份子蓄意破壞兩岸關係和平發展」，才使得兩岸關係陷入僵局。

他重申「一個中國」原則是兩岸關係的政治基礎，堅持「九二共識」是大陸和台灣當局及各政黨開展交流的基礎條件。他也指出，今年二月大陸官方公布的三十一條對台措施，是要讓台灣民眾分享大陸發展的機遇，尤其要給兩岸基層民眾和青年就業創業提供更多機會。

陸委會回應指出，中國大陸官員的發言，惡意歸責我政府。北京當局無法理解台灣民主自由多元社會體制，只要是不順中共當局之意的言行，動輒以各種粗暴蠻橫的手段打擊我國家尊嚴、剝奪我民眾權益及破壞台海和平，迫我接受其讓渡主權之「一中」主張，與台灣主流民意期待背道而馳。

利用兩岸平台進行統戰

陸委會指出，中共當局利用兩岸交流平台進行統戰分化，企圖以經濟利益誘騙。陸方如堅持走錯誤的道路，所謂「兩岸融合」、「心靈契合」只是緣木求魚。相信朝野各界都認清中共對台欺壓與利誘的兩面本質。