軍售、台旅法、派高層來台…美國挺台 司徒文：最好不宣布就做

2018-06-07

〔記者劉婉君／台南報導〕美國通過「台灣旅行法」，並傳出將改變對台軍售模式、派軍艦通過台灣海峽，美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處前處長、台灣大學客座教授司徒文昨天表示，非常高興台美關係有具體進展，但也有一點緊張，因為結果可能會使中國給台灣更多壓力。他認為最好的方法就是「不宣布就做。」他說，長期來看，台美關係會愈來愈好，但美國總統川普的做法與中國政府的決定都難以估計，是兩大變數。

憂中國可能給台灣更多壓力

司徒文昨出席成功大學世界伊斯蘭校園高峰會，面對媒體詢問對美中台關係的看法，司徒文說，台美關係最近有很多好消息，例如十二日美國在台協會台北辦事處新廈將落成，代表美國承諾支持台灣、覺得台灣是重要的，還有「台灣旅行法」及幫助台灣得到新的軍事技術。不過，他認為最好不宣布就做，比如十二日ＡＩＴ的新廈落成，有更高層級的人來參加，「給台灣更小的麻煩、更小的問題，做，但不宣傳。」

司徒文並表示，台美關係有進步，但也有不確定性，因為大家無法估計川普還會做什麼，也不能估計中國政府會有什麼決定與動作。

他認為，美中關係有貿易、南海等問題，將來的情況很難估計，但他的看法是，長期來看，美中關係會愈來愈有問題，因為兩國沒有一樣的利益、一樣的價值；可是台美關係會愈來愈好，因為台美的利益、價值更類似，有時候甚至一樣，如民主與法治社會。