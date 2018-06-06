張忠謀退休：支持蔡 續投資台灣

2018-06-06

昨最後一次主持台積電股東會

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭廠台積電創辦人張忠謀昨退休，對於股東擔心中國競爭等問題，他直言，中國半導體五年、十年後將會有很大進步，但台積電也會有很大進步，屆時台積電領先差距甚至可能更多。他也澄清網路謠傳台積電要出走一事，強調「支持蔡英文總統，台積電根留台灣，持續在台灣投資」，傳言是「亂七八糟」。

張忠謀昨以董事長身分最後一次主持台積電股東會。他表示，三十一年來，很高興台積電幾乎是奇蹟性的成長，包括營收、獲利與在世界上的重要性等多重層面，他有信心新選出的董事會與領導高層，有能力維持台積電堅守的誠信正直、承諾、創新及贏得客戶信任的重要價值，也深信台積電將可順利與成功接班，台積電的奇蹟絕對還沒有停止，未來還會再創造出來。

「台積電奇蹟絕對還沒停止」

他表示，中國半導體市場的確成長相當快，市場也相當大，比特幣占今年滿大的一部分；但不確定性也高，台積電今年在中國的市場成長非常快，除了比特幣、還有其他穩定性的產品也有成長；他預期五年後美國市場還是台積電首要市場、占營收比最高，「十年後就不知道了」。

張忠謀指出，中國半導體產業技術與台積電仍有五到七年的差距，雖然中國業者未來五年、十年將會有很大進步，但台積電也會一直進步，技術也持續發展，預計差距將會差不多，甚至可能拉大。

斥出走台灣傳言「亂七八糟」

網路謠傳張忠謀對外表示台積電對蔡政府沒有信心、要出走台灣，張忠謀鄭重回應，他沒有說這些話，而且事實剛好相反，他非常支持政府，過去曾說過支持民選總統，所以他現在支持蔡英文總統，台積電根留台灣，持續在台灣投資；他駁斥傳言「亂七八糟」。

在股東會散會前，張忠謀三度鞠躬感謝股東的支持，他感性地說：「三十多年來，是我人生中最興奮、最愉快的日子」；他也語帶哽咽、眼角濕潤地感謝股東給他機會，讓他可以跟大家「一起做出這番大事業」。