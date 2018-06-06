結緣半導體 全因1美元及一通電話

2018-06-06

〔記者洪友芳／新竹報導〕「短短一通電話，加上年輕時一時衝動，竟讓我和半導體結了一生的緣。」張忠謀曾自曝，他本來要去福特汽車上班，因打電話議價薪水不成，才衝動地選擇發展電晶體的希凡尼亞公司，意外開啟他與半導體事業的緣分。

張忠謀一九三一年出生於浙江寧波，是家裡的獨生子，成長於戰亂時期的他，經歷逃難與頻繁換學校的不安歲月，直到赴美就讀哈佛大學、麻省理工學院，讓他有了完全不同的視野。

不過，在取得麻省理工機械碩士學位後，考了兩次博士都落榜，「這是我有生以來的最大打擊」；張忠謀自述，好幾天都不能正常吃睡，轉而找其他工作，其中一家是知名的福特汽車，提供月薪四七九美元，另一家則是要發展電晶體的希凡尼亞，邀聘書的月薪是四八○美元，比福特多一美元。

張忠謀和家人討論後，本來決定去人人稱羨的大公司福特，但他有點不服氣月薪比希凡尼亞少一美元，因此打電話到福特「講價」，請他們考慮提高起薪，不料被福特人事經理不客氣地拒絕了，「我們不討價還價，公司已決定聘僱你的月薪，你要來就來，不要就請便」。

這通「講價電話」讓張忠謀惱羞成怒，反向思考多天，決定捨棄規模大、有保障的福特，選擇去有冒險性又可能有發展性的半導體小公司希凡尼亞；一九五五年五月，他到希凡尼亞上班，從此與半導體結下一生事業之緣。

後來，張忠謀當上德儀集團副總裁，主管全球半導體業務，有位退休的福特高階主管獲聘為德儀董事，張陪著這位新董事「受訓」多天，聊起當年沒去福特工作的往事，這位董事激動地對他說：「你真幸運，如果你那時去福特，恐怕現在爛在福特的研發部裡。」