邀供應鏈打群架 「教父障礙」難超越

2018-06-06

〔記者羅倩宜／台北報導〕台積電董事長張忠謀裸退，雙首長新制接棒。外資法人分析，不論從先進製程或市占率來看，台積電目前都處於「最美好的時光」，尤其是張忠謀建立的「ＯＩＰ開放創新平台」（Open Innovation Platform）模式，邀來供應鏈打群架，更是大勝目前唯一的對手三星。

前外資半導體分析師、騰旭投資投資長程正樺指出，從上世紀九○年代，台積電在純晶圓代工領域就維持市占第一，後有聯電、新加坡特許半導體（後被格羅方德併購）緊追，但到了二十八奈米製程之後，已沒有人討論「老二」是誰；根據拓墣數據，今年上半年台積電全球市占率約五十六．一％，遙遙領先對手。

若觀察單一代的先進製程，台積電市占更可觀；從十六、十四到十奈米，台積電的全球市占都在七成左右，有時可能被三星搶掉一點蘋果或高通訂單，但隔一、兩代又回到台積電。

歐系外資認為，三星並非純晶圓代工，有自己的晶片及終端手機產品，跟客戶難免有利益上的衝突；三星的晶圓製程除供自用，也僅蘋果、高通幾個大客戶。

但台積電商業模式和策略恰好相反，利用ＯＩＰ邀來幾千個供應鏈夥伴打群架，合作關係不是只有接單代工，還延伸到ＥＤＡ（電子設計自動化）、智財權佈局等領域；這讓過去採封閉生態系的三星，也不得不跟進，準備開放更多合作夥伴的加入。

富邦投顧分析，這樣的合作模式，也是台積電遙遙領先對手的主因，短期內差距很難縮小；某美系外資認為，歷來跨國企業採雙首長制的成功機率有待觀察，但台積電已運作了幾年，目前看來沒什麼問題，在未來ＨＰＣ高速運算、5G通訊、車聯網及區塊鏈等應用百家爭鳴的時代，更是台積強項，應可期待再創高峰。