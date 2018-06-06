日經︰接班人面臨5考驗

2018-06-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據日本經濟新聞報導，台積電董事長張忠謀週二正式卸任後，這家晶圓代工大廠接班人未來可能面臨五大挑戰，包括智慧型手機市場疲軟、挖礦晶片需求恐轉弱、如何生產更強大晶片、南韓三星強勢挑戰及美中貿易戰影響等。

報導指出，過去十年，智慧型手機是台積電業績的最重要推手，張忠謀在iPhone銷售放緩之際，選擇交棒給劉德音、魏哲家兩位接班人，他們今後將竭盡心力因應智慧型手機市場低迷；台積電四月已下修美元計算的營收成長目標，由十五％降至約十％。

Bernstein Research分析師Mark Li表示，蘋果已因需求疲軟縮減本季訂單，也從供應鏈得知，蘋果對下半年iPhone銷量預估非常保守；而協助台積電業績成長的另一支柱—加密貨幣挖礦晶片的需求，隨著比特幣價格持續下跌，恐怕也將轉弱，台積電今年可能難以達成預定的目標。

Li表示，根據分析，台積電今年營收成長率可能只有九％左右，比台積電先前預測及分析師看法略低。

於此同時，台積電將投資二四○億美元擴廠，預計今年將投入創紀錄的一八○億美元資本支出，以確保在人工智慧的下階段成長機會，但可能面臨成本升高和更強大晶片的挑戰。

張忠謀接班人還將面臨三星電子的強大競爭，因三星積極跨入晶圓代工領域；台積電也要因應美中貿易戰的問題。儘管面臨諸多挑戰，輝達執行長黃仁勳認為，張忠謀留給接班人的是一個文化和企業制度的基礎，這套運作體系將能持續好幾個世代。