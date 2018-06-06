張忠謀︰未來10年 世界更需要台積電

2018-06-06

隨智慧科技進步 積體電路將持續成長

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電創辦人張忠謀昨表示，半導體如同米飯或麵包，很多人不吃就會活不下去，台積電的晶圓代工行業就像世界需要米飯或麵包，相信隨著智慧科技進步，十年後，世界仍會非常需要、甚至更需要台積電；台積電好好做，不僅可維持今日地位、甚至可達到更高地位。

晶圓代工行業 就像米飯、麵包

台積電小股東昨在股東會提問，世界現在很需要台積電，十年後還會需要嗎？張忠謀舉例，半導體就像東方人習慣吃米飯或西方人吃麵包，即使經濟好轉，有錢可以多吃些肉、海鮮，但很多人如果不吃米飯或麵包，會覺得活不下去。

張忠謀指出，台積電三十多年前創立，就選擇以晶圓代工為商業模式，這選對了，矽的積體電路到現在為止，還沒看到被取代的可能性。台積電的行業是資訊業的根本，就像米飯和麵包，如果沒有矽的積體電路，幾十億人的生活都會改變。

他舉智慧型手機為例，不只很多年輕人、連他太太也離不開手機，他預計七月去中國北京打橋牌比賽，聽說中國買一點小東西都要用手機付款，他正在了解如何使用。

張忠謀認為，十年後，智慧型手機還是會非常重要，但還會有新東西，例如人工智慧（ＡＩ）出現，ＡＩ裡頭基本元件還是矽的積體電路，這就是台積電生產的。隨著智慧科技的進步，積體電路也會一直成長，台積電要好好做，維持現在在半導體產業的地位，甚至更高地位。

水電量需求增加 盼政府能協助

張忠謀指出，台積電未來十年當然也持續面臨嚴峻挑戰，除了尖端製程技術與成熟製程技術各有不同競爭對手外，台積電主要投資在台灣，但也會有水電、土地等問題，需要跟政府合作，希望政府能協助，目前進展順利，但每年水電量需求也會增加；國際環境如美中關係緊張，台積電生意自然會受到影響，雖主動能力不大，但會努力維護權益。

他還說，矽的積體電路發明出來已六十幾年，進步神速，但物理、化學層面越來越挑戰，台積電四萬七千名員工，約有三萬名工程師、絕大部分在解決有關的挑戰工作。