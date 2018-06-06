96年飛彈危機 美2航母台灣外海戒備

2018-06-06

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕根據「路透」報導，美國考慮派遣軍艦通過台灣海峽，可以視為美國總統川普支持台灣的作為，我國外交部發言人李憲章、國防部發言人陳中吉皆口徑一致指「未經證實不予評論」。不過，美國軍艦過去曾數度接近台灣周遭海域，美軍更曾在一九九六年台海飛彈危機時，派遣兩個航空母艦戰鬥群在台灣東部海域戒備。

根據過往美國軍艦接近台灣的紀錄，中國在一九九六年藉由軍演之名發射飛彈，墜於台灣基隆、高雄外海，兩岸危機一觸即發。美軍曾先後派遣獨立號、尼米茲號航母戰鬥群到台灣外海部署。美國小鷹號航母也曾在二○○○年我國總統大選前航向台海，另在二○○七年穿越台海北返日本橫須賀港。

路透也報導說，另一個比較不會刺激北京的方案，則是派遣航母以外的軍艦，定期、但低頻度的通行台海活動。去年七月，當時中國首艘航母「遼寧號」通過台灣海峽，返回青島母港，美國海軍配備神盾戰鬥系統的伯克級驅逐艦「史蒂森號（USS Stethem）」也駛入台灣海峽，沿海峽中線全程監控。我國國防部對此不願證實與評論。

除軍艦之外，美軍軍機亦數次在我國機場降落，先是在一九九九年九二一大地震時，派機搭載救難人員、搜救工具抵台，接著在二○○九年莫拉克風災時，派運輸機運送物資，另派直升機助我國救災。另外在二○一五年，兩架F/A-18戰機因機械故障，臨時降落於台南機場，待美方派員來台完成維修後，才飛離我國。