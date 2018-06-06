AIT新館落成 美將派助卿出席

2018-06-06

美忙於川金會 但助卿公開致辭 仍有重要意義

〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱／綜合報導〕華府外交人士四日透露，川普政府可望派出國務院助理國務卿層級的資深官員到台灣參加美國在台協會（ＡＩＴ）新館落成典禮。不過不是主管東亞事務的代理助卿董雲裳，而可能是主管教育與文化的助卿羅伊斯（Marie Royce）。

主管教育文化助卿羅伊斯將來台

據路透報導，由於美國總統川普和北韓領導人金正恩六月十二日預定要舉行峰會，美國派高層官員參加六月十二日ＡＩＴ新館落成典禮的可能性不高。不過路透引用美國官員說法，指今年九月仍可能有美方高層官員出席ＡＩＴ新館正式揭幕儀式。

路透：九月仍可能有美高官參加

ＡＩＴ發言人游詩雅對此表示，除了六月落成典禮外，ＡＩＴ沒有規劃其他慶祝新館開幕的活動。

華府外交人士表示，川普政府高層官員十二日多半忙於川金會，而且美方也不希望ＡＩＴ新館揭幕搶去川普與金正恩世紀峰會的鋒頭，因此決定派助卿出席，而非台灣原本期望的內閣閣員。

據了解，美國國務院主管資源管理的助卿習更斯曾有低調訪台的紀錄，川普政府這次派助卿層級出席ＡＩＴ新館落成雖不算重大突破，但卻是公開活動並致辭，有重要的象徵意義。美國國務院主管印太事務的副助卿黃之瀚今年三月曾到台灣出席美台商會的謝年飯並發表公開演說。

國務院發言人今天在答覆記者的電郵中表示，ＡＩＴ新館是美國對台堅強承諾與持久友誼的展現。新ＡＩＴ大樓反映了美台夥伴關係的重要性及雙方非官方關係的深度與廣度。

國務院官員說，透過ＡＩＴ，美台享有共同價值，並在廣泛的區域與全球議題上密切合作。美國興建了一座嶄新、功能導向的新館，以便符合美台的法規來強化安全、保安與效能。