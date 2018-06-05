漢光首日 機艦戰力轉移 共機來偵蒐

2018-06-05

〔記者羅添斌、陳宜加／台北報導〕國軍漢光演習昨起展開五天四夜的實兵實彈演練，首日模擬國防部掌握共軍可能攻台的重要情資後，國防部下令空軍及海軍機艦進行疏散戰力轉移，空軍F-16及幻象、IDF等三型主力戰機進行戰備轉場演練，由西岸基地轉移到東部的佳山基地。

國軍在全台各地進行演訓，但共軍又派出運九型電偵機繞台，意圖刺探我軍電子參數；國防部強調，共軍電偵機的動向，均在我方掌握及監控中。

根據日本防衛省發布的資訊顯示，共軍昨派出一架運九型電偵機，從東海飛至宮古海峽空域南下，再沿西太平洋飛至巴士海峽空域，隨後再沿原路線返回。日本防衛省也派出戰機攔截監控。

海軍昨晨進行軍艦緊急出港的應變狀況演練，模擬我軍掌握共軍可能對台發動攻擊情資，海軍位在台灣各大港口的軍艦緊急出港，轉移到安全海域保存戰力，待命還擊反制；空軍並以C130運輸機將各型主力戰機的零附件裝運，運到佳山基地內使用。

軍方今天將進行淡水河防反突擊演練，並進行陸航野外戰力再整補的相關狀況演練；軍方也將在屏東九鵬基地進行精準武器實彈射擊演練，並由蔡總統視導演練實況。

中國今晚台灣海峽太空飛行活動

此外，中國將於今晚進行「太空飛行活動」，位於台灣海峽、進入台灣航空情報區邊緣，中方警戒範圍是「海面以上無限高」。

根據航港局航船布告，中國空中管理局將於五日晚間九時一分至九時五十九分間，進行太空飛行活動，航港局提醒航行船隻加強瞭望，並留意特殊情況。

航港局航安組表示，依國際慣例提醒船隻注意，但評估對國籍船舶影響不大，根據經緯度位置，活動範圍雖位於台灣海峽，但不在台灣領海。

民航局指出，中方公布的活動範圍位於澎湖西南方、進入台灣飛航情報區邊緣，也是中國首度在台灣飛航情報區內進行航太活動，過去曾在日本、菲律賓飛航情報區內。

民航局說，近日已通知各家航空公司，今晚九時至十時之間，避開該區域。不過，航太活動是何種內容，中方並未公開，可能是太空船返抵墜落該區。