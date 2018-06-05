同在基地工作 吳妻：與孩子會堅強

2018-06-05

〔記者王錦義、羅添斌、蘇永耀／綜合報導〕少校飛官吳彥霆昨執行演訓任務殉職，吳妻林芳瑩在花蓮基地作戰室擔任行政上士，她昨天接獲惡耗後趕赴基地，不料卻等到令人心碎的消息。她昨晚在臉書發表簡短貼文，感謝各界的關心，指自己還沒辦法回應，自己與孩子會堅強，讓不少好友為之鼻酸。

吳彥霆是宜蘭縣冬山鄉人，空軍官校九十八期畢業，林芳瑩原先在嘉義機場服役，認識當時到嘉義換訓的吳彥霆，兩人交往後參加二○一四年八月的空軍聯合婚禮，之後林也從嘉義調到花蓮，兩人住在花蓮、育有一子，下午接獲軍方通知後，趕到聯隊大樓等待消息。

從吳彥霆臉書可看到兩人經常帶著小孩出去遊玩，生活重心都在孩子身上，一家人相當甜蜜，吳彥霆雙親趕到花蓮基地等待，空軍司令等軍方高層也到花蓮慰問家屬。聯隊長陳黃榮少將說，目前有專人全程照料家屬，一定會做到最好的照顧與關心。

同僚則表示，吳彥霆人很和氣，也很有正義感，常常會幫士官兵打抱不平，與隊上同仁相處如兄弟，不幸的消息傳回後，大家都不敢置信，不但失去了一位兄弟，也失去了一位好友。

空軍司令部強調，為有效減緩部隊創傷後壓力症候群，國軍花蓮總醫院心衛中心今天下午將至單位針對飛行人員實施壓力檢核及團體輔導，期降低壓力風險，確維整體戰力。