失事地點滿目瘡痍 機身殘骸四散

2018-06-05

〔記者吳昇儒、余衡、鄭景議、俞肇福、王錦義、游太郎／綜合報導〕少校飛官吳彥霆昨駕駛F-16戰機執行任務，卻不知何故失事撞上基隆五分山壁，機身殘骸四散在五分山步道，搜救人員昨天下午接獲登山客通報後進入山區搜索，只見周邊大批樹木傾倒、土石翻起，現場滿目瘡痍，不久後找到戰機上的阻力傘，傍晚又在機身殘骸附近發現吳的臂章、男性內褲及碎落屍塊；晚間七時許軍方證實，吳員已經罹難。

基隆市消防局昨接獲報案，指基隆暖暖、新北瑞芳交界處疑有大量飛機殘骸四處散落，帶隊官曾慶祥率員搜尋，判斷最有可能的失事地點是當地最高的五分山，立刻前往查看，結果碰上目擊機身碎片的登山客，隨後由空軍派出直升機在粗坑口步道山區附近來回搜尋，但搜救過程中，五分山地區出現濃霧，直升機無法繼續靠近，最後只能撤回。

新北、基隆市消防局隨後派遣人員進入搜索，一進到五分山步道就聞到濃濃汽油味，步道沿路可見電線、機板、鐵片等機身殘骸，並在步道右側山坡的樹上發現戰機的阻力傘，再向前查看，發現山坡周邊樹木及土石均因劇烈撞擊而翻起，推斷該處就是戰機的撞擊點。

發現飛官屍塊、衣物 今早再搜索

搜救人員先在撞擊點周邊，發現空軍少校肩章及男性內褲碎片，布料周邊都已燒焦，隨即派出八台空拍機及搜救犬擴大搜索，結果再往前十多公尺，就驚見十多塊約三公分大小的屍塊碎落在地，樹枝上也發現了吳的衣物，但並未找到較完整的機體與吳員身體，現場搜救指揮官遂於晚間八時許將百名搜救人員撤回，訂今早八時再展開搜索。

空軍第五聯隊花蓮基地昨下午召開記者會，聯隊長陳黃榮少將指出，吳彥霆少校是空軍官校九十八年班，擔任第二十七作戰隊的作訓官，飛行總時間是一千零五十六小時，飛行F-16本機時間達到八百五十三小時，資格是四機領隊，身體及飛行狀況良好；而飛機的飛行時間是二千二百二十五小時，今年五月一日才剛做好大保養，飛行至今已累積八十一．九小時，週檢是在上月十七日。