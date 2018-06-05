齊心抗川普？ 「歐盟改革」德附和法

2018-06-05

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國總統川普在五月份決定退出「伊朗核協議」後，接著又對歐盟徵收鋼鋁高額關稅；面對與日俱增壓力，促使歐盟成員暫時擱置彼此歧見、凝聚向心力。德國總理梅克爾三日回應法國總統馬克宏提出的歐盟改革計畫，對陷入債務危機的成員國釋出善意，也談及國防及難民政策。

歐盟峰會即將到來，梅克爾及馬克宏均承諾將在峰會提出歐盟改革聯合計畫，先前梅克爾因未與馬克宏相互配合，面臨逐漸升高的批評聲浪。「路透」報導，德國是歐盟最大出口國，在美國貿易衝突中特別容易受到影響，近日美國貿易戰威脅，讓行事謹慎的梅克爾決定加強與馬克宏接觸。

梅克爾接受「星期日法蘭克福匯報」訪問時，詳細回應馬克宏的歐盟改革計畫。梅克爾說，支持馬克宏把歐元區紓困機制「歐洲穩定機制（ESM）」，轉變成「歐洲貨幣基金（EMF）」的想法，可讓面臨經濟壓力的成員國獲得短期貸款。

梅克爾還說，EMF應能評估成員國可持續承受債務的能力，及必要時恢復該國承受債務能力的工具；梅克爾的說法相當於認可債務重組，但是法國對此卻持反對意見。梅克爾也支持逐步引進歐元區投資預算，但規模低於五百億歐元、這計畫未確定是否將納入歐盟預算內。

移民政策方面，梅克爾呼籲成立共同難民庇護標準，在歐洲邊境配備警力，並設立評估庇護申請的泛歐洲移民機構。梅克爾支持建立一種「彈性機制」，讓移民得以在拒絕接納移民的國家中，透過其他領域的貢獻獲得認可。

關於馬克宏提議，建立具「共同戰略軍事文化」歐洲干預力量的想法，梅克爾也表示支持，如此得以替德國的防禦發揮更積極作用。