中國侵智財權 歐盟也向WTO提告

2018-06-05

改善市場准入 中國拉攏破功

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博報導，雖然美國啟動鋼鋁高額關稅，惹毛盟邦及貿易夥伴，中國駐歐盟大使張明積極拉攏歐盟，承諾將改善歐企的市場准入問題。但歐盟跟隨美國腳步之後，也將向世界貿易組織（WTO）申訴中國侵犯歐洲企業智財權問題，中國因智財權爭端將被美歐夾擊。

報導指出，張明近來參訪歐盟各機構，宣傳中國國家主席習近平今年四月在博鰲論壇揭示的「新開放階段」概念，強調在金融、乾淨能源及環境合作方面，將提供歐企新機會；張明甚至在歐洲議會國際貿易委員會發表演說指出：「如何使市場開放能做得更好，中國總是聆聽歐盟的建議。」

但習近平去年在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說後，就屢次承諾要更加開放，卻少有行動跡象；近來為了反擊川普，中國開始大力修補與印度、日本和印尼等國關係。

中國一名官員先前對彭博說，中國政府考慮在貿易和投資方面向歐盟、日本和墨西哥作重大讓步，這些國家都遭到美國鋼鋁稅懲罰。

中國現代國際關係研究院副院長馮仲平表示，美國傳統盟友在川普「美國優先」政策下已被迫退讓，中國及歐盟都支持WTO為爭端解決機制，因雙方在這方面有共同利益；中國和歐盟雖然對美國有共同想法，能使雙方衝突暫時擱置，但因經濟和貿易摩擦，雙方關係不可能立即改變。

歐盟和中國在歐企無法公平進入中國市場等議題上屢起衝突，歐盟迄今也不願為中國「一帶一路」倡議背書。在中企大舉投資歐洲之際，歐盟卻在研擬措施，加強監督中企投資，以保護關鍵技術和重要基礎設施；上週五歐盟執委會主席榮克宣布，將向WTO申訴中國侵犯歐洲企業智財權問題，中國商務部僅回應說，對歐盟的行動表示遺憾。