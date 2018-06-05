台歐盟BIA啟動 經長︰先敲定架構

2018-06-05

〔記者黃佩君、呂伊萱／台北報導〕歐洲議會上月底通過「共同商業政策」決議案，籲請歐盟執委會儘速完成台歐雙邊投資協議（BIA）準備工作並啟動談判。昨行政院副院長施俊吉再度在「歐盟創新週」致詞時呼籲，期盼盡早啟動談判；經濟部長沈榮津說，目前進度是持續透過工作小組努力，希望能先把架構敲定，接下來談實質內容。

「二○一八歐盟創新週」活動昨開幕，歐盟執委會成長總署副總署長佩爾托邁基（Antti Peltomäki）率領來自歐盟十六個會員國及十八個產業聚落的代表和官員逾百人訪台，是歐盟執委會有史以來規模最大的台灣訪問團。

施俊吉表示，近年歐商對台灣投資顯著增加，近兩年投資更高達一○六億美元，占歐盟過去對台投資總額四四七億美元的四分之一；因台歐雙方合作及投資日趨密切，當然期盼盡早啟動BIA談判，為台歐企業提供更多保障。

佩爾托邁基說，台歐一年雙邊貿易額成長約十％，將透過歐盟創新週等活動，在穩健貿易關係上，深化創新合作。

經濟部官員表示，小組主要是常態性針對雙方法規架構、開放項目及特殊規範等進行盤點，因雙方是BIA，較注重投資項目，並非自由貿易協定（FTA），釐清的速度應會快上很多，待工作小組告一段落後，應就可進入正式談判程序。