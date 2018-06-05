台歐盟擴大交流 數位經濟論壇年底登場

2018-06-05

比照台美對數位經濟發展政策

定期實質交流

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會主委陳美伶上週赴歐拜會歐盟資訊網絡暨科技總署（DG CONNECT），雙方達成共識，台歐盟將比照台美，定期召開數位經濟論壇，針對數位經濟發展各項政策，進行實質交流；若無意外，年底將召開第一次會議。

陳美伶說，數位經濟興起，有人形容「數據就是石油」，凸顯數位經濟時代數據的重要性，歐盟更對於AI（人工智慧）崛起對勞動市場影響及個人數位技能提升、中小企業數位轉型等相當關注；其中，在個人數位技能提升這一塊，歐盟認為國家應提供資源讓每個年齡層公民都有機會學習數位技能，如愛沙尼亞小學就有教寫程式課程，台灣也應考慮數位教育向下延伸，到大學才學寫軟體已經太晚。

陳美伶提議 歐盟一口答應

陳美伶拜會歐盟資訊網路暨科技總署署長Roberto Viola，雙方除就數位化對經社政策發展的影響、台歐盟數位經濟合作等議題交換意見外，陳美伶並主動提出雙方定期召開數位經濟論壇建議，對方一口答應，顯示台灣在數位經濟領域的實力被看到。

陳美伶是在五月二十六日至六月二日間，率團前往歐洲進行訪問，除了參加G20重要智庫團之一的基爾世界經濟研究院所主辦的Global Solutions Summit外，也拜會德國內政部、經濟暨能源部、外交部；隨後轉往布魯塞爾、歐盟總部，親自向歐盟司法總署表達我國取得個人資料保護規則GDPR適足性認定意願，並與歐盟成長總署、資訊網絡暨科技總署兩位署長會面，受到高規格接待。

「德國雖然與台灣沒有邦交，但雙方擁有實質外交關係」；陳美伶說，此次拜會德國聯邦外交部，德國對我們相當友好，願意幫助我們在國際場合如WHO（世界衛生組織）發聲，雙方都希望有更多交流往來。

陳美伶也在駐德大使謝志偉安排下與德國四位議員會面，雙方就台德關係及德國綠能發展交換意見；出席議員認為，台灣是亞洲國家唯一同時擁有民主、人權及法治者，台灣應以此為基礎，持續與世界對話。