兩派鬥毆認錯人 無端被槍殺 陸戰上兵何勝文枉死

2018-06-04

情感糾紛 引連兩起聚眾鬥毆

〔記者邱芷柔、姚岳宏／綜合報導〕二十三歲海軍陸戰隊防空警衛群上兵何勝文，前天在屏東縣潮州鎮的加油站加油，卻因兩派人馬鬥毆認錯人，被拉出車外射殺身亡；何勝文遭開槍前近三小時，三百五十公尺外另一處加油站才發生持械鬥毆，潮州警方卻宣稱兩起鬥毆案沒關連，沒積極預防尋仇作為，直到涉案嫌犯到刑事局南打中心投案，警方才發現是情感糾紛的連續聚眾鬥毆案，害何勝文枉死。

槍殺上兵兇手洪偉智 逃逸中

警方昨將雙方主嫌鄞子翔、王念平及涉案關係人共二十二人，分依殺人罪及傷害致死罪移送，並持續追緝槍殺何勝文的槍手洪偉智到案。

全台近日幾起重大刑案引發治安疑慮，警政署長陳家欽要求刑事局長蔡蒼柏南下屏東，坐鎮指揮「南打中心」協助潮州分局，迅速逮捕嫌犯並釐清案情，穩定社會人心。

警方調查，二十二歲鄞子翔不滿李姓女友提分手，毆傷李女並強拍裸照，李女的閨密許女，六月一日到鄞的臉書留言譴責，鄞反嗆「破麻」，引發許女的二十五歲男友王念平不滿，鄞與王在臉書對嗆，雙方放話撂人於二日凌晨一點在潮州延平路的加油站拚輸贏。

王念平人馬中，林俊廷駕駛賓士車載鄭偉志、陳偉志、黃健鈞等人，抵「台灣中油潮州站」，未見談判對象，也沒看到王，借用廁所後準備上車，被六輛機車、三輛汽車的鄞男人馬二十多人持械毆打，傷勢最重的黃腦死，尚未拔管。

潮州警稱兩案無關連 未預防

王得知友人被打，再電約鄞到延平路上的「亞柏加油站」談判，王男人馬凌晨三點多到達，只見何勝文開的藍色現代Elantra，以為是鄞，王駕車攔車，後方四、五輛轎車包夾，朝擋風玻璃開一槍並拉出何勝文，一陣毆打後又對何開槍，子彈從何背後穿過肺臟，送醫不治。

潮州警方宣稱兩起鬥毆案沒關連，直到王念平與另名滋事者林政緯二日晚間七點向南打投案，王念平供出開槍者為洪偉智，才確認何遭誤殺。