司法話題》公務員脅迫取證 法部修法最重判7年

2018-06-04

〔記者吳政峰／台北報導〕近年來發生不少冤錯案，有些是辦案人員以強暴脅迫方式取證導致，法務部已完成刑法修正草案，擴大瀆職罪範圍，未來司法警察或「具行政調查權的公務員」，如以強暴、脅迫方式取證、供，或任意剝奪他人人身自由，最重將判7年徒刑，檢察官若枉法追訴，不論是直接或間接故意，也同樣得面臨最高7年徒刑。

配合聯國禁止酷刑公約 研修刑法瀆職罪章

我國近年逐步把聯合國9大人權公約內國法化，聯合國「禁止酷刑公約」第1條第1項即規定，公務員為了取得情資或供詞，向他人施以肉體或精神上的恐嚇或脅迫，即屬酷刑；法務部據此研修「瀆職罪章」，草案5月底出爐。

不僅司法官 有調查職務的公務員納入規範

本次修法，影響層面最廣的就屬刑法125條修正，該條原本僅處罰濫權逮捕、羈押、強暴脅迫取供的法官與檢察官，未來則擴大到有「調查」職務的所有公務員，只要有濫權剝奪人身自由或強暴、脅迫取證情形，將可處1年以上、7年以下徒刑。

至於何為「調查」職務？法務部解釋，除檢察官、法官外，還包含警察、調查官、監委等具行政調查權、易發生濫權行為的公務員。假設有警調人員以強暴、脅迫方式取證，目前僅觸犯最重本刑3年的妨害自由罪，未來則以可判7年的瀆職罪論辦。

檢察官間接故意枉法追訴 同樣可重判

其次則是與檢察官相關的124條修正案，目前僅「明知」而枉法追訴者才須受罰，法務部擬將「明知」二字拿掉，即未來連「間接故意」都得受罰，引發檢察界不小議論；不過法務部強調，過去「明知」二字只針對檢察官，法官則無此前提，本次修正案只是讓檢察官比照法官辦理，並無針對性。

草案也擬訂，公務員如有「拘束他人自由」的職務，而去凌虐「被拘束自由之人」，將可納入瀆職罪規範，違者同樣得面對最高7年徒刑，但考量凌虐態樣不同，因此取消地板刑度，由法官視情狀彈性量刑。