台股本週再攻1萬1 關注4焦點

2018-06-04

〔記者卓怡君／台北報導〕上週因義大利政局動盪、全球貿易戰再起等變數，台股上沖下洗，隨著歐美股市反彈，台股本週有機會再挑戰一萬一千點大關。法人分析，本週焦點包括台積電與國巨股東會、台北國際電腦展、蘋果開發者大會（WWDC）登場，電子股有望扮演主攻部隊。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，雖然國際市場有義大利政局動盪、中美貿易戰爭疑慮再起等變數，但台股近期表現相對國際市場來得強勢，主要是市場開始正向看待下半年電子旺季的拉貨效應即將來臨，加上本週有蘋果開發者大會等多場重量級會議與活動，牽動市場氣氛。

葉鴻儒分析，隨著時序進入股東會旺季，在公司經營階層心態偏多帶動下，也有助於指數維持相對高檔水準。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，近期市場波動，主要還是國際政經情勢紛擾，以及產業展望傳出雜音，干擾短期市場信心，迄今基本面並未出現明顯反轉或負面訊號。

廖哲宏建議，美元指數動向與台股基本面變化是觀察外資後續動作的主要依據，選股不選市，仍是布局上應掌握的大原則；中長期而言，股價主要跟隨基本面，矽晶圓、被動元件、記憶體年初至今的營運及股價表現相對出色，預期全年仍是領頭羊，下半年蘋果集中推出產品，相關類股後市表現也可期待。