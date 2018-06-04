趨吉避凶？ 退官任獨董 上市多上櫃少

2018-06-04

〔記者陳永吉／台北報導〕當獨董到底好不好？在「樂陞案」發生前跟發生後，相信會有兩種不一樣的看法。根據證交所統計，樂陞案發生的二○一六年，獨董辭任比率的確明顯增加，獨董們直接用行動投下不認同票；且相較上市公司找政府退官或卸任民代、縣市長當獨董家數破百家，上櫃公司僅約十家，顯示退官當獨董也多選擇規模較大、公司治理較上軌道的上市公司。

由於金管會強制規定上市櫃公司，最晚須在二○二二年全面設置審計委員會，而審計委員會至少須由三位獨董組成；同時要求在二○二二年新登錄興櫃的公司，強制設立審計委員會。

金管會也希望上市櫃公司不要有「萬年獨董」存在，因此去年就表示，上市櫃公司獨董任期已滿三屆仍要繼續提名者，必須公告理由且向股東說明，且針對金融業優先推動，種種措施都導致獨董將出現「缺貨潮」。

根據證交所統計，到二○一七年底共有一八四八家上市櫃公司，產生四二五六個獨董席次，但相較二○一四年底僅需二五四三個席次，三年內平均每年增加超過五百個獨董席次，雖然一位獨董可同時身兼四家公司獨董，但金管會的新措施在未來幾年內陸續實施，只會增加更多獨董的缺額。

且根據證交所及櫃買的另一份統計顯示，從二○一四到二○一七年的四年，獨董主動辭任人數已超過三百人；今年至今也有超過五十家公司的獨董辭職，因此在需求持續增加、供給卻減少下，未來上市櫃公司要找到優秀的獨董，恐怕是一項艱難的任務。