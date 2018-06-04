上市櫃經貿幫 前經長最搶手

2018-06-04

20多年來卸任經濟部長

逾7成任上市櫃公司獨董或董事

〔記者高嘉和／台北報導〕金融業有「財金幫」，台股有「經貿幫」！根據各上市櫃公司上傳的「獨立董事現職、經歷及兼任情形彙總表」，經濟部退官是獨董的最大族群，其中又以前經濟部長最受上市櫃公司青睞，扣除現任部長或還具公職身分者，二十多年來曾任經長者，逾七成目前擔任上市櫃公司獨董或董事職務，又以前經長陳瑞隆最忙，同時兼任七家上市公司獨董或一般董事。

八大公股行庫董總座多有「財（財政部）」、「金（金管會）」背景，其中又以掌控公股行庫股權的財政部國庫署及掌管金融監理的金管會銀行局（或前身金融局）退官占比最高，常遭外界質疑；因此，金管會主委顧立雄日前在立法院公開宣示，「未來金管會不會派任退休官員到公股當董總」。

從一九九六年江丙坤卸任經濟部長後算起，二十多年來歷任經濟部長，扣除現任工研院董事長李世光及行政院政務委員鄧振中，十二位「前」部長僅尹啟銘、黃營杉及宗才怡目前未任上市櫃公司董事，但尹先前曾任樂陞獨董、宗的任期僅四十八天。

陳瑞隆最忙 兼任7公司

前經長中最忙的是陳瑞隆，除擔任力晶法人董事及董事長外，還是瀚宇博德及亞泥董事，也是英業達、台化、華新麗華及中石化獨董，另為力晶集團旗下力相光學的法人董事。他還是前副總統蕭萬長主導的華聚產業共同標準推動基金會董事長及兩岸企業家峰會秘書長；華聚基金會成立的任務是「促進中國與台灣之間資通訊產品產業標準之協調」。

不只卸任經長，經濟部次長及各局處長退休後出路也不錯，以曾任工業局長、前經濟部政次楊世緘最受歡迎，身兼東訊、東元、神通及國巨董事，也出任拓凱、楠梓電獨董。

經貿幫多擔任非金融業

有趣的是，主管產業政策的經濟部高官，卸任後多是擔任非金融業的上市櫃公司董事，除扁政府自裕隆集團大力延攬而來的前經濟部長林信義擔任玉山金獨董外，僅馬政府時的經濟部長張家祝及杜紫軍目前分別擔任開發金董事長及開發工銀獨立董事；經貿幫與財金幫算是各有勢力。