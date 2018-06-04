雲豹甲車二階量產 啟動

2018-06-04

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方「雲豹」八輪甲車量產計畫今年將進入新階段，軍方高層官員昨天指出，在三七八輛四十公厘榴彈機槍車型的八輪甲車已經完成量產後，軍方已在日前啟動三十公厘機砲車型八輪甲車的生產作業，三十公厘機砲車型生產數量為二八四輛，兩款車型的八輪甲車，總計要生產六六二輛。

30公厘機砲車型 將生產284輛

軍方原先規劃兩款車型的總生產數量為六五二輛，與最新調整的總數量之間，有十輛的差距，軍方官員解釋，這是由於強化維安部署的考量，去年配合國安單位「復安專案」需求，先將原本要撥交陸軍的十輛四十公厘榴彈機槍車型八輪甲車，調撥給憲兵指揮部使用，但陸軍還是要補實原本的需求數量，因此總數增加了十輛。

官員表示，雲豹八輪甲車是軍方為汰換現役老舊甲車，同時強化打擊力、防護力及快速機動力的重要軍事投資建案，全案期程因為「復安專案」撥交給憲兵指揮部十輛車，導致陸軍十輛必須補實，以及機砲車型研製整合實際作業進度等影響，全案執行期程由原本的民國九十五至一一○年，調整為九十五至一一二年，總數量也由原本的六五二輛修訂為六六二輛，全案總經費也調整為五八九億六四三二萬三千元。

高層官員透露，憲兵單位現行以四十公厘榴彈機槍型「雲豹」八輪甲車執行正副總統、內閣重要首長的機動轉移任務，經國安單位評估認為，八輪甲車的數量及火力、防護力仍然不足，有必要加以強化。軍方決定，三十公厘機砲型雲豹八輪甲車明年進入量產階段，明年將優先撥補多輛三十公厘機砲型八輪甲車給憲兵指揮部。

漢光演習 今起連五天實兵實彈演練

此外，國軍漢光三十四號演習將於今天起一連舉行五天的實兵實彈演練，模擬中國對台發動猝然攻擊時，國軍動員現役及後備軍人、民間廠商共同迎敵與反制。蔡總統將於週四親自校閱在清泉崗基地舉行的空降與反空降作戰演練，並到屏東九鵬基地視導精準武器實彈射擊演練。

為驗證後備軍人及民間廠商動員能力，國防部昨天中午已發佈「同心二十九號」演習動員召集令，受領一○七年六月四日至六月八日期間「精誠、忠義、大業、仁愛、博愛、忠貞、安法教育召集令及徵購徵用書」的後備軍人、各型車輛、船舶、物資，請依召集令及徵購徵用書指定時間向指定地點報到。