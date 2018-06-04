迫航空公司遵守一中》中國施壓 IATA：無國際標準可循

2018-06-04

〔特派記者劉力仁／澳洲雪梨報導〕中國四月底發函四十四家國際航空公司，不得將官網裡的「台灣」列為國家，五月又傳出另外致函「國際航空運輸協會（IATA）」及其所屬會員，最晚期限延至七月二十五日，否則祭出懲罰；IATA昨明確表示，中國此次對全球各航空公司的要求並無國際標準可遵循，IATA及其成員是服務全球運輸市場的非政治性企業，要處理政治爭議是相當棘手的，此事只能由航空業者基於市場考量自行決定；換言之，IATA不會插手此事。

由航空業者自行決定

IATA目前有二百九十家航空業者入會，六月三日到五日在澳洲雪梨召開第七十四屆年會；記者追問此事，IATA發言人Albert Tjoeng為求慎重，先當面受訪，之後又以書面說明IATA在此事的立場。

Albert表示，航空公司都遵守他們所服務國家的市場規則，但碰到航空業的各項爭議，IATA都強烈建議各國政府遵循全球航空界的標準。

Albert表示，中國此次對全球各航空公司的要求並無國際標準可遵循，對IATA而言，當爭議事項並無國際標準，或者政府間對全球標準認知存在差距的情況下，IATA希望政府之間進行協商，進一步釐清分歧，以免航空公司陷入兩難，尤其牽涉到政治層面，對航空公司是特別棘手的。

Albert強調，IATA及其成員是服務全球運輸市場的非政治性企業，對航空公司而言，要處理政治間的爭議是相當棘手的，最好的方式是政府之間協議。

雖然美國白宮發表聲明表示，這種行為是「歐威爾式胡言亂語，中共常將他們的政治觀點強加於美國民眾和民間企業。」但據了解，至少有十八家航空公司完成更改，包括對台灣機場的稱呼加註「中國」，或把台灣併入「中國大陸及港澳台」地區。

我外交部上週表示，已責成相關駐外館處主動進洽IATA及各相關航空公司瞭解情形，並說明我政府捍衛國名、國格及國家尊嚴的堅定立場。