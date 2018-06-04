共機繞台 劉結一辯對台民眾仍友善

2018-06-04

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委訪中團上週會見中國國台辦主任劉結一，民進黨立委質疑藍營立委訪中未向中國抗議打壓台灣的問題，訪中團的國民黨立委昨轉述，有出席立委當面向劉結一反映中共軍機繞台、台灣國際空間被壓縮，造成台灣民眾擔心兩岸對立，劉結一則回應說，軍機繞台是對於民進黨政府「台獨」行為不得不的反制，但對於台灣民眾還是很友善。

繼十名國民黨立委赴中後，國民黨副主席郝龍斌今也將率團前往中國廈門參加第十屆海峽論壇，訪問團成員包括國民黨立委廖國棟、黃昭順、賴士葆、費鴻泰、中常委劉大貝、蕭景田等四十八人。郝龍斌一行人也會與中國全國政協主席汪洋及劉結一會面。

國民黨立委楊鎮浯等十人上週赴中參訪，拜會過劉結一，楊鎮浯表示，參訪團向國台辦提出五項建議，包含台商投資保障、兩岸交流、貿易等議題，獲得國台辦正面回應，並將積極協助。

海峽論壇被審稿？

國民黨：勿過度政治化

此外，對於黨政人士批評藍營立委頻繁赴中，和海峽論壇的「審稿說」，國民黨文傳會主委李明賢昨受訪表示，海峽論壇行之多年，是關於兩岸經貿、文化相關的論壇，沒有涉及政治，是作為兩岸的溝通與交流，過去綠營人士也有出席與會，請不要過度政治化。

李明賢強調，國民黨出席與會的文稿都是自行擬定，沒有所謂的審稿；反而是國民黨本來要派秘書長曾永權與會，卻被總統府打回票，總統府才是做政治審查，現在黨政人士又亂放話，顯然蔡政府無意解決兩岸僵局，刻意進行政治操作，只為謀求選舉利益，令人遺憾。