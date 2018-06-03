衛福部健保資料 遭駭客攻擊

2018-06-03

總統府等五個機關 被駭較嚴重

〔記者李欣芳／台北報導〕根據政府掌握的訊息，去年中央政府機關網路被駭較嚴重的五個機關包括總統府、衛福部、外交部、內政部與金管會。衛福部核心資安系統去年被植入惡意程式，意圖竊取台灣全體民眾的健保資料，所幸這個三級資安事件均及時排除，保住健保個資，政府也高度懷疑是中國網軍發動攻擊要竊取台灣健保資料。

衛福部及時排除 保住健保個資

衛福部、外交部、內政部與金管會四個部會去年都曾發生過一次較嚴重的三級資安事件。總統府去年雖沒發生三級資安事件，但常遭多部電腦同時攻擊一台主機、佔據網路流量等阻斷服務攻擊，且頻率相當高，最近一個月內就曾發生超過一次大型阻斷式攻擊。

總統府去年一級資安事件有六件，二級一件，全年資安事件七件。資深官員透露，總統府之所以沒有三級資安事件，是因攻擊已先由行政院的政府網際服務網網站予以攔截。總統府是國家的象徵，資安防護更為嚴密。

政府將資安事件分為四級，一級是指網頁被置換或網頁短暫當機，二級指某些次要系統當機不能運作，較嚴重三級資安事件是指核心系統無法運作，最嚴重的四級資安事件是許多機關核心系統全面當機，重要資料包括國家機密外洩，但迄今未曾發生。

據指出，行政院所屬各部會及下轄機關去年共發生一百五十一件資安事件，一級資安事件一百一十六件、二級有卅一件、三級四件，發生的三級資安事件為內政部移民署各機場證照查驗系統與自動通關系統大當機、外交部領務局民眾的「出國登錄」資料遭駭、衛福部電腦被植入惡意程式意圖竊取健保資料、金管會督導的關鍵基礎設施中，遠東銀行遭駭被盜走十八億元。