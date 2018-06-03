美暗助抗中 印度建設戰略港口

2018-06-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕亞洲安全會議「香格里拉對話」一日在新加坡揭幕，美、日、印度和越南等國強調，須確保南海等印太海域航行和飛越自由，惟印、越兩國避免直接點名中國。值得注意的是，雖然印度總理莫迪未劍指北京，但印度實際上已在美國鼓勵下，與印尼、新加坡等國合作擴大在印太海域的軍事能力，抗衡愈發壯大的中國。

沙璜地區建港 可控麻六甲海峽

美國國防部長馬提斯、日本防衛大臣小野寺五典上月底在夏威夷會晤指出，中國在「爭議區域」推動軍事建設，違反印太和平、秩序和開放。在「香格里拉對話」的首日，越南國防部長吳春歷針對南海問題強調，侵犯他國主權、推動軍事化、彰顯軍事強勢之舉，都不符合國際法，呼籲各方恪遵「南海共同行為宣言」（DOC），並儘快制定「南海行為準則」（COC）。

無獨有偶，印度總理莫迪也在演說中表示，印方堅持自由、開放及包容的印太區，「我們不把印太地區視為戰略或少數國家的俱樂部，也不主張該區域由特定國家主導」，不論國土面積或力量強弱，各國都有權在印太地區獲益。莫迪和吳春歷的談話，明顯都指向中國，但兩人皆刻意避免觸怒中國，莫迪還強調與中國的合作正不斷開展。

儘管如此，莫迪掌權四年多來，已持續拓展印度在印太地區的安全角色。上月卅日，莫迪與印尼總統佐科威晤談後，雙方同意在蘇門答臘島北端、麻六甲海峽出入口的沙璜（Sabang）地區，合作建設深水港和自由貿易區，且該港口深達廿五公尺，適合民用和潛艦等軍用船舶使用。莫迪之後也與新加坡總理李顯龍會談，確認兩國海軍將有更多交流，包括共同演訓。

印度將與新加坡共同軍演

華盛頓時報引述消息指出，美國官員數月來敦促美方在印太地區主要夥伴印度，在加強海洋軍力上應更加大膽，包括與其他美國盟邦合作，藉此向北京當局暗示，對中方在印太地區的軍事擴張行動，新德里不會默不吭聲。不過，鑑於中國為印度最大貿易夥伴，莫迪的談話有所克制，並嘗試在美中兩國間尋求平衡點，而美國也密切關注莫迪的做法。

中國透過「一帶一路」計畫投資斯里蘭卡、尼泊爾和巴基斯坦，形同「包圍」印度，又指派軍艦前往中國出資的外國港口，再加上在南海建設軍事基地等情況，都令印度國安人士認為，該是美、印強化海軍同盟，宣示「印太地區主導權」的時候了。