中國：反對美國軍售台灣

2018-06-03

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國防部長馬提斯在新加坡香格里拉對話會議，指控中國軍事化南海島礁的目的在於「恫嚇與脅迫」區域鄰國，出席會議的中國解放軍代表團團長何雷痛批為「不負責任的言論」。

馬提斯談話 解放軍代表團回嗆

對於馬提斯表明會持續提供台灣武器，身為解放軍軍事科學院副院長的何雷中將表示，「台灣問題是中國的核心利益，是不容觸碰的底線與不能挑戰的紅線」。中國人民與政府絕不容許任何人、任何組織與政黨以任何名義與手段，在任何時候將中國的領土從中國割裂出去，中國人民解放軍有決心、信心與能力捍衛國家主權與統一。

代表團成員、中國軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓也表示，美國欲以軍售台灣方式，解決兩岸問題，不可能會有任何「出路」，只會加劇台海兩岸的衝突對抗，最終傷及美國利益。

趙小卓並說，美國想製造麻煩，台灣問題只是其一，美國還想擴大麻煩的製造點，這對區域和平及中美關係不是好事。

何雷在馬提斯演說後表示，「無法接受其他國家任何不負責任的言論」。他說，北京在南海島礁的軍事部署與行動旨在「國家防衛」，「這是為了避免被其他國家入侵，只要是在自己的領土上，就可以部署軍隊與武器」。

他說，某些國家打著所謂航行自由的旗號，用軍艦、軍機到中國島礁鄰近海域與上空進行偵察及軍事活動，「甚至到中國島礁十二海里內耀武揚威」，這不僅挑戰中國主權，「實際上是南海軍事化的根源」，中國將採取必要措施予以反制。

趙小卓也表示，派遣軍艦進入中國領海是違反中國法律，北京視美國的行為是為了「拖住中國的崛起」。馬提斯的演說暴露了美國的「霸權思維」，「如果中國的島礁以所謂航行自由之名，持續受到威脅，中國最終將在這些島礁駐軍」。