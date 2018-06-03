軍方：美軍若直接來台交流 更具意義

2018-06-03

馬提斯表示將與台灣軍備合作

〔記者羅添斌／台北報導〕美國國防部長馬提斯參加「香格里拉對話」發表演說時強調，美國會與台灣有防禦軍備上的合作，國防部對此表達誠摰感謝及歡迎，軍方官員更表示，台美軍事合作的發展有相當廣闊的空間及項目，在亞太地區的軍事與安全分工任務上，台灣也有能力及責任，可分攤或是協助美國處理亞太防禦及安全事務。

美亞太防禦事務

台灣有能力協助

資深官員指出，我國歷年都有派出小規模部隊，到美國三軍部隊或是訓練中心接受正規項目訓練，並且與美軍進行部分項目的合訓及聯合演練，希望未來在合訓、演練的規模及層級上，可以更加擴大及提升。

他說，台美之間的軍事合作及交流，不應侷限在軍備及技術的供應上，美軍部隊若能與台灣有直接的交流演練，合作項目的執行地點能在地域上更貼近台灣，相信會更具有政治意義。

官員舉例說，美軍經常在南海及西太平洋進行演練，台灣就處在亞太樞紐位置上，美軍應與台灣在台灣週邊海空域舉行聯合搜救演練，以及進一步的聯合防衛及運補支援演練，這不僅對台灣有相當程度的協助，對活動頻繁的美軍部隊而言，更具有實質意義。

對於馬提斯表示，美國國防部將持續堅定致力與台灣合作，提供必要的防衛武器與服務，以確保台灣有足夠的自我防衛能力。國防部除表示感謝，並指近期中國軍機、軍艦頻頻繞台挑釁，在東海、南海耀武揚威等作為，實已升高區域緊張情勢。馬提斯連續兩年在「香格里拉對話」重申美國在台灣關係法下對我的安全承諾，充分展現對區域情勢變化及台灣安全的重視。