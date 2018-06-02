93歲阿嬤蜘蛛人 4樓頂抓水管垂降

2018-06-02

〔記者林嘉東、盧賢秀、林欣漢／基隆報導〕好勇，但好危險！九十三歲花姓獨居阿嬤，昨不慎將自己反鎖在四樓住處外，想起自己曾從樓頂抓著塑膠水管「垂降」回家，昨又如法炮製，未料不小心割傷手，沒力再爬進陽台，站在遮雨棚上動彈不得二十多分鐘，最後消防員趕來解圍；阿嬤事後尷尬笑說：「這次被嚇到，下次不敢了！」

反鎖門外 異想天開垂降回家

花阿嬤昨清晨六點站在基隆市崇法街一處公寓四樓陽台外，住阿嬤對面一樓的蔡姓男鄰居見狀喊：「阿嬤妳在幹嘛？很危險！」阿嬤回說：「你幫我拿板凳上來。」想用板凳墊腳爬進陽台，但當時公寓一樓緊閉，蔡無法上樓，打一一九報案。

上回成功 這回體力不支受困

消防員趕來，從一樓架梯爬上四樓，把阿嬤抱進陽台後送醫。基隆醫院急診科主任陳輝財說，阿嬤左手肘有四公分撕裂傷，已縫合，另替她做超音波等檢查，身體很健康，只有輕微貧血。

稍後東光里長黃元良來院探視，笑著跟阿嬤說：「妳不乖哦！」阿嬤苦笑：「拍謝，沒帶鑰匙，才從上面爬下來。」她說上次「成功下降」回家，才會再爬；黃里長幽默說：「回去要把水管鋸掉，不讓妳再爬了！」在里長勸說下，阿嬤同意出院後去跟女兒住。

黃元良說，阿嬤有兩次忘帶鑰匙出門，透過他和鄰長徐玲弟聯絡鎖匠開門，因她不喜歡麻煩人，上次被看到獨自從四樓頂「攀管而下」返家，沒想到這次又爬。

阿嬤說，昨清晨四點多打開大門，彎腰撿地上碗盆，臀部不慎頂到鐵門，門就關上了，她用螺絲起子試撬鎖頭，撬了近一小時弄不開，改從樓頂翻過女兒牆，右手抓固定牆面上直徑約三公分的水管，左手抓鐵窗窗條，踩著窗條往下移動到三、四樓間的遮雨棚上，但這次感覺已沒力，爬不進陽台。

警方提醒，「仿蜘蛛人垂降入屋」結果墜樓的案例不少，呼籲民眾萬勿冒險。