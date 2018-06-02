接見美參議員帕度 總統：愈來愈多好友給台灣加油

2018-06-02

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨接見以實際行動支持台灣的美國參議員帕度，總統表示，她要特別感謝帕度參議員及美國參眾兩院友台國會議員上月聯名致函世界衛生組織幹事長，不分黨派支持台灣參與世界衛生大會，期盼與美國國會友台議員共同努力，持續提升台美關係，也盼帕度繼續支持台美簽署雙邊貿易協定。

繼美國參議院外委會亞太小組主席賈德納上週旋風訪台後，共和黨喬治亞州參議員帕度也臨時變更行程，於昨天上午抵台，隨即到總統府拜會蔡總統。

帕度說，美國總統川普上月強調美國對「台灣關係法」的承諾，美國一直相信世界應該要維持和平，「我們看到在這個區域目前有許多問題」，美國一直以來都非常感謝台灣對美國的支持及在區域裡扮演的領導角色，也非常希望美國在各方面能提供更多協助。

帕度提及他來訪主要是想聽聽台灣在經濟、文化、軍事各方面現況；台美雙方有很多相似問題，例如，處理退休人口及社會高齡化等，都是雙方共同面對的挑戰；過去一段時間美國經濟也陷入一些困境，不過，現在逐漸好轉，所以美國可以了解目前台灣的現況。

蔡總統表示，這段期間台灣艱難的國際處境受到國際輿論注意，「愈來愈多好朋友給我們加油打氣」，帕度自就職參議員以來，一直堅定支持台灣參與世衛組織與國際刑警組織，「謝謝您與台灣人民站在一起，展現台美之間友好的情誼」。

蔡總統說，我方不斷深化與美國的經貿夥伴關係，本月下旬台灣將再度派遣大規模代表團參加「選擇美國」投資高峰會，台美經貿關係不但緊密，而且是互補、互惠，希望帕度參議員繼續支持台美簽署雙邊貿易協定，帕度參議員來自美國農業大州喬治亞州，希望台灣農訪團明年可前往訪問，加深農業交流。