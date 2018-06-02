新高教機 部分技術優於IDF

2018-06-02

首架明年9月出廠 後年6月首飛

〔記者涂鉅旻／台中報導〕空軍編列六百八十六億元預算，盼藉「高教機國造」在二○二八年以前籌獲六十六架新型高級教練機，承攬此案的漢翔公司昨開始組裝原型機，預計二○一九年九月出廠、二○二○年六月首飛。值得注意的是，新型高教機由IDF戰機研改而來，由於未裝設後燃器，僅能亞音速巡航，但機身結構採先進複合式材料，某些技術將比IDF戰機更先進。

漢翔公司董事長廖榮鑫表示，新型高教機以IDF戰機為架構，主要考量時程壓力，且此構型也符合空軍需求、節省成本。但新型高教機所有零組件與相關設計，有八成以上和過去的IDF不同。

知情人士也說，新型高教機部分機身段採用複合式材料，強度更強、重量更輕，且相關技術在最近三到四年才習得，因此，新型高教機的某些技術，將比IDF戰機更加先進。

現役AT-3高教機如遭遇戰事，也可掛載少量武裝，肩負輕攻擊機任務。對於新型高教機的武裝掛載能力及後續研製工作，廖榮鑫表示，研製AT-3高教機時，也有「雷鳴」攻擊機的研製構想，提升武器掛載能力。但對漢翔而言，將先完成六十六架高教機的生產並經驗證符合作需後，視空軍的需要，進行後續規劃。

廖榮鑫表示，新型高教機原型機將在七百六十天後起飛，整體進度約完成卅二％；工程圖進度完成七十二％，預計今年七月完成；系統件籌獲進度約九十一％，預計本月底完成；已決標零件外交進度約八十六％。