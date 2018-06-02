藍委見劉結一 綠委質疑：競相上京朝聖交心爭寵

2018-06-02

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨十位立委昨組團前往中國並會見國台辦主任劉結一。民進黨立委王定宇批評，中國除了連挖台灣邦交國，還施壓國際各大企業把台灣改列為中國屬下、軍機軍艦頻頻繞台，國民黨不但對內大罵蔡政府，黨主席吳敦義還隔海宣示「終極統一」立場，黨內高層、公職人員更競相上京朝聖，自我矮化到極點。

中國愈打壓 國民黨更爭先赴中

民進黨立委莊瑞雄也質疑，每當中國斷我友邦的同時，就是台美關係升溫的時刻；更湊巧地，國民黨一定會在這些時機點訪中。例如前年十二月底，聖多美普林西比斷交後兩天，國民黨副主席陳鎮湘立刻率團赴中，並對國台辦主任張志軍大讚九二共識的妙處，甚至還自誇獲得台灣主流民意支持。

莊瑞雄並表示，去年六月中，巴拿馬斷交的隔天，國台辦馬上宣布國民黨主席洪秀柱將出席第九屆海峽論壇，洪也在會見中國政協主席俞正聲時，高倡「和平協議」。

莊瑞雄說，多明尼加、布吉納法索接連在五月斷交，剛好也是國民黨副主席曾永權、前海基會董事長林中森連袂申請出席第十屆海峽論壇的時刻；遭駁回後，才改由副主席郝龍斌率團。

莊瑞雄質疑，這次會見劉結一的，多是支持江啟臣擔任國民黨立院黨團總召的青壯派立委；下週則由國民黨中央「提攜」的另位總召候選人費鴻泰出席海峽論壇。沒想到中國打壓台灣愈惡質、激烈，國民黨更爭先赴中，是去交心還是爭寵？難道現在選立院國民黨團總召，也要經過國台辦面試？實在是荒謬無比，台灣人民一定無法接受。