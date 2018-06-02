選輸退出政壇？ 柯︰要看政壇定義為何

2018-06-02

〔記者蕭婷方、蔡亞樺／台北報導〕年底台北市長選戰，國民黨參選人丁守中與民進黨參選人姚文智均發下豪語，選輸就退出政壇，台北市長柯文哲也曾說選輸就回去台大當醫生。台北市議員陳永德昨天在市政總質詢問及此事，柯先是笑說自己當醫生的技術退步很多了，還反問「若要退出政壇，要看政壇的定義是什麼」。

陳永德質詢指出，姚文智與丁守中都將擔任台北市長作為個人志業，兩人均發下豪語，選輸就退出政壇，柯文哲是否有信心連任？若未選上是否會退出政壇？

柯表示，「有啦，還是會認真的選」，但不曉得自己會不會退出政壇，要看政壇的定義是什麼。陳又追問，以往柯均表示「落選大不了回台大醫院報到」，還會回醫院執刀嗎？柯則說，「應該還是要回醫院報到，但我當醫生的技術退步很多」；至於退出政壇的問題，「現在也沒有想法啦」，未正面回應問題。

改口否認自己是「親柯人士」

柯文哲日前在議會接受議員質詢時，「承認」自己就是媒體筆下大酸民進黨的「親柯人士」，被批白天哀兵之姿指政黨夾殺、晚上匿名批民進黨，「乩童、桌頭都是柯」。

柯昨出席活動面對媒體追問，又矢口否認說，「我是柯、不是親柯人士」，還批評媒體常為了衝收視率或點閱率，標題下得非常聳動、加油添醋，他已要求發言人劉奕霆寫澄清稿說明。北市府媒體事務組也隨即在媒體LINE群組發布澄清說明，指柯市長並沒有承認自己是「親柯人士」，盼勿再以訛傳訛。

前天質詢的市議員顏聖冠批評，柯的態度總是反反覆覆，對於柯的回應與市府澄清並不意外，柯要為自己說過的話負責，總質詢的每一句話都是柯自己講的。市議員阮昭雄認為，外界發現柯就是「親柯人士」，柯害怕後續不好形象產生，選擇用模糊、曖昧不明態度帶過，等新聞熱度過就算了。