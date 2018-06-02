陳明文：柯傷民進黨支持者太多

2018-06-02

民進黨自提 總統曾問「一定要這樣嗎？」

〔記者曾韋禎、蘇芳禾／台北報導〕民進黨已徵召立委姚文智參選台北市長，選對會召集人陳明文昨坦言，民進黨確實一開始是朝向與台北市長柯文哲繼續合作，但柯後來的許多言論傷害支持者太多，才決定自提，蔡總統得知後，曾問「一定要這樣嗎？」

陳明文受訪表示，選對會本來就設定五月一日開始啟動，月底前完成徵召；所以才與黨秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國、林錫耀一起去見柯文哲。當天就是想聽柯講什麼，柯表示對自己很有信心，確定沒合作空間，才啟動徵召程序。選對會之後有徵詢里長、市議員，在五月中旬決定徵召，過程非常民主、透明、開放。

陳明文坦言，民進黨上次與柯合作，這次一開始當然想繼續；但因為柯傷害支持者太多，讓民進黨一定要自提。選對會向蔡英文報告後，蔡反問「一定要這樣嗎？」他答覆「對」。

姚文智︰支持者六月歸隊

對於外界有「打假球」的聲音，陳明文強調，民進黨提名在台北市唯二的立委出戰，國民黨的丁守中還落選過，怎會是打假球？他認為，民進黨只要提名就會凝聚，對姚有信心，只要按部就班選下去，不會有棄保的問題；姚年輕、腦筋清楚、有理念又有選戰經驗，這場選戰精彩可期。

姚文智指出，他昨天已經整合了議員、議會黨團，還拜訪市黨部，會在六月份讓整個民進黨的支持者能夠歸隊，接下來與市民溝通市政的願景，「我對這個選舉非常有信心。」

對於「親柯人士」指原本柯文哲跨過淡水河去救蘇貞昌還有機會，現在沒救了，姚文智質疑，市長在市政以外跨過淡水河又有什麼政治影響？會不會太過自我膨脹？市民期待市長的角色是好好做好市政，不斷在政治口水上打轉，真的不足取；未來希望全面推動所有的政策，讓所有市政預算能夠花在刀口上。