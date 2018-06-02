赴高雄誇韓 侯︰像菜頭有營養

2018-06-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨南下高雄，與國民黨高雄市長參選人韓國瑜首度合體，他形容韓國瑜就像「菜頭」，營養豐富且可去毒與消火，呼籲鄉親支持，也期待韓國瑜以菜頭精神照顧高雄市民。

韓︰侯心中有兩個禿頭 一喜歡一感冒

韓國瑜打趣指出，侯友宜心中有兩個禿頭，一個很喜歡、一個很感冒，喜歡的當然就是他；他感謝侯專程南下相挺，也感慨台灣人民過得太辛苦，強調會好好為選戰衝刺，為選民大聲提出論述。

侯、韓昨先到高市苓雅區國民市場掃街，這裡距離高雄市府僅三百多公尺，象徵國民黨要全力往高市府衝刺，許多人是頭一回看見兩人本尊，感覺很有親和力。侯、韓隨後轉往高雄關帝廟參拜，並在武廟路品嚐滷肉飯，下午轉往香蕉碼頭舉辦鄉親見面會。

侯友宜表示，充分感受到高雄鄉親的熱情、與對韓國瑜的大力支持，他相信韓一定會當選，後續也會邀請韓到新北市，與他並肩作戰。

韓國瑜強調，國民黨新北、高雄聯手，共同打造新的雙城發展方向，新北跟高雄如果都贏，一個嶄新、有競爭力、又陽光的台灣一定會出現。

侯友宜進一步說明，兩邊有很多關於共同拚經濟的想法，包括長照、公共托育、少子化等議題，都已交流，希望創造兩市相互支援的機制；尤其韓當過北農總經理，新北市許多蔬菜都是南部送來，雙方可一起合作，讓南部經濟蓬勃發展。

許立明反駁︰高市招商大勝新北

高雄代理市長許立明昨搬出數據指出，近幾年新北市人口老化增加十九．三萬人，年輕人口減少十一．八萬人，兩項數據是六都最高；而高雄就業環境持續進步，陳菊市長任內促參招商高達千億、連續三年蟬聯全國第一，大勝新北市整整一倍以上。

此外，高雄縣市合併這八年來，失業率從五．九降到三．八，整個勞保就業數增加十四．七萬，經濟轉型初步可見成效，無論失業率降低、投保人數增、年輕人口減少及人口老化等情況，至少都比新北好。

許立明提醒韓國瑜，未來若繼續使用這些數字歡迎新北市客人，顯然是在洗臉侯友宜。