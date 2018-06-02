柯說沒救了 蘇：置死地而後生

2018-06-02

競選辦公室啟用 「就近看管」市府

〔記者翁聿煌、賴筱桐／新北報導〕台北市長柯文哲日前表示「我如果跨過淡水河去救蘇貞昌還有機會，但現在沒救了。」民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天受訪時表達不以為然的態度。他回應說，柯市長的講話，大家都已經很習慣了，新北市選情本來就很艱難，「但我一直都是置之死地而後生！」

蘇貞昌昨天上午參加南亞塑膠樹林廠企業工會會員大會。他表示，參選時就知道新北市選情艱困，但他會更努力，深信選情會越來越好。

蘇貞昌競選辦公室昨天啟用，地點位於板橋區的新板特區麗寶百貨七、八樓，距離新北市政府僅一路之隔，還與市府十八樓市長室「遙遙相望」，外界解讀「就近看管」的意味濃厚。

蘇貞昌邀集競選團隊幹部參加簡單的「入厝」儀式，榮譽主委游錫堃、民進黨選對會召集人林錫耀等人到場，競選辦公室設有行政群、組織群及文宣群，行政群由長年擔任蘇貞昌辦公室主任的黃姮娥擔綱；組織群由立委張宏陸、前台北縣議員呂世喜、前民進黨新北市黨部執行長吳亞蓁等人負責；蘇貞昌的三女兒蘇巧純擔任文宣群總監。

游到場力挺 讚蘇「最了解新北」

蘇貞昌表示，新北市是全國矚目的選戰，感謝老朋友、新朋友加入競選團隊，融合過去的經驗與創新觀念，希望成員相互合作、各展長才，才能演出精彩。

游錫堃推崇蘇在新北（台北縣）深耕二十多年，他引述老子的《道德經》名句，「不出戶、知天下，不窺牖、見天道」（意思是不用出門就能知天下事，不用看窗外就能知天道的運行），盛讚蘇最了解新北，已經達到「不行而知」、「不脛而走」的境界，一定能把新北市治理得更好。

蘇系子弟兵、立委吳秉叡表示，新板特區開闢是蘇貞昌擔任台北縣長最自豪的政績，距離很近的新北市府大樓也是蘇貞昌規劃興建，「蘇貞昌在今年底將重回市府大樓上班。」