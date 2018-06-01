高職生考取電銲甲級 船公司80K搶才

2018-06-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「身上傷疤，就是苦練最好見證，撐過去就是我的。」電銲工作高溫又具危險性，宜蘭縣蘇澳海事學校輪機科學生游恒瑋、許嘉文、陳韋銍，憑藉堅強毅力向學，從銲接門外漢，到完成五項電銲檢定，取得一般手工電銲甲級資格，成為創校五十九年來，首三位獲得電銲甲級學生，未畢業就有船運公司開出八萬元月薪招手。

電銲屬專業技術工作，雖然高薪，但工作環境嚴苛，得耐高熱，還得避免高溫鐵屑噴濺到身上，蘇澳海事高三學生游恒瑋、許嘉文、陳韋銍，高一就訂下目標，要在畢業前拿到電銲甲級證照。

「高中三年讓我們吃盡苦頭！」手工電銲職類屬單一級技術士，需通過五項不同的電銲檢定考試，連過五關才能取得甲級資格。許嘉文說，電銲過程會產生高熱，會有鋼鐵燃燒的刺鼻味，且為了安全，過程都得穿上厚重防護服、戴防護眼鏡等，夏天的訓練場「根本就是座烤爐」。

傷疤佈滿身 苦練有代價

為達成目標，許嘉文三人下課後自發留校半小時練習，考前一個月則是從早「燒到晚」，手腳常被高溫鐵屑燙傷，身上的傷疤，就是苦練的最好見證，他們彼此互相加油打氣，朝著一致的目標往前邁進。陳韋銍說，過程很辛苦，但「再痛，也要咬牙忍下去」。

「撐過去就是我的。」許嘉文出身單親家庭，即使訓練過程再苦，但他從不抱怨，不想再讓媽媽操心，還好辛苦終有收穫，「媽媽以後不用再為我的出路操心」！

取得電銲甲級資格的三人，還沒畢業就有船運公司開出八萬元月薪搶人，也同時錄取高雄科技大學輪機工程系，最後一起決定，將繼續升學補足專業知識。

「高中階段取得甲級資格，真的很不容易。」蘇海輪機科主任邱英勝說，電銲屬高技術工作，銲接點多停留一秒，可能就會熔穿鐵板，少停留一秒，銲接就不完整，訓練過程必須扎實，也很辛苦，但只要能撐過去，未來的薪水也相對豐厚，初入行日薪都達三千元以上。