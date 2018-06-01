美設印太司令部 抗衡中國

2018-06-01

〔駐美特派員曹郁芬／華府五月三十日報導〕美國國防部長馬提斯今天宣佈將美國的美軍太平洋司令部改名為美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）。他說，這代表美國認知到印度洋與太平洋的連結。

根據美國國防部的新聞稿，馬提斯在夏威夷見證前任美軍太平洋司令哈里斯與新任司令戴維森的交接典禮時，做了上述宣佈。將來美軍印太司令部將「從寶萊塢延伸到好萊塢，從企鵝涵蓋到北極熊」。我國防部副部長沈一鳴上將、參謀總長李喜明上將也身著西裝出席交接典禮。

成為首任美軍印太司令的戴維森表示，中、俄是這個地區的首要目標，但北韓、極端暴力主義及伊朗也是他們密切關注的對象。

首任司令：有能力擊敗任何對手

戴維森說，中國不斷增強軍事規模和能力，希望在這個區域及全球取代美國。美國必須繼續與盟邦及夥伴在印太區合作，並且整合為更致命的協同作戰能力，以確保航行與飛行自由。在嚇阻失敗時，印太司令部一定要有能力擊敗任何對手。

馬提斯則表示，美國的「二○一八國家防衛戰略」認知到美國在太平洋面對的挑戰，展示美國的決心及對印太地區的承諾。

馬提斯說，美國的印太司令部尋求強化區域內國家的連結，確保區域成為自由、公平且互惠貿易的基石，不受任何國家掠食性經濟或脅迫性威脅，「因為印太地區有很多帶與很多路」。這也是馬提斯對中國「一帶一路」倡議的一次公開回應。

中國外交部發言人華春瑩回應太平洋司令部改名時表示，「不管名字怎麼改、怎麼叫」，美方都應以負責任的態度，為地區和平穩定發揮建設性的作用。

美軍太平洋司令部創立於一九四七年元月一日，是目前美國九個聯合司令部中規模最龐大，責任區最廣的一個。戴維森將成為首任的美軍印太司令。